船舶市場 海岬型多數航線運價走低 巴拿馬型偏謹慎

圖，波交所提供。

▲圖，波交所提供。

海岬型船舶市場多數航線運價持續走低，市場情緒持續疲軟；巴拿馬型船舶市場偏謹慎，跨大西洋航線礦產以折價成交，遠端航線業務則持續提供穩定支撐；超靈便型/靈便極限型船舶整體呈現穩健態勢，大西洋航線表現更為活躍，尤其美灣地區詢盤量增加，原本已緊張的運力供應進一步趨緊。

波羅的海交易所發布航運市場報告，海岬型船舶再度經歷艱難一周，多數航線運價持續走低，市場情緒持續疲軟。太平洋航線儘管礦商參與度穩定且船東活動總體活躍，仍難以抵消可用運力帶來的日益增大的壓力。C5航線運價上周整體走軟，成交價逐漸從七美元中高位滑落至七美元出頭的水平，不過臨近上周末市場已顯現初步改善改象。大西洋市場方面，巴西至中國及西非至中國航線在上周中運價大幅下挫，由於需求疲軟與競價加劇共同壓制市場情緒。C3航線運價從二十美元低位跌至十九美元左右。截至上周五，隨著C3指數回升，市場情緒進一步好轉。其他市場方面，北大西洋市場跌幅最顯著，遠端航線及跨大西洋航線運價均明顯下滑。儘管偶有成交，但未能扭轉市場情緒。不過有消息稱，一筆相對堅挺的跨大西洋交易在臨近收盤時幫助提振了市場信心。

廣告 廣告

巴拿馬型船舶，歐洲大陸地區可用運力仍然充裕，儘管詢價合理，但限制了運價上行空間。上周中現貨運價繼續承壓，不過跨大西洋的糧食航線仍能取得小幅溢價，印尼需求保持活躍，較新的現代型船舶愈發傾向於尋求較長航程的太平洋航線或南美東岸的航線。期租市場表現帶來一定提振，多筆中長期租約以更堅挺價格成交，為市場帶來鼓舞。

超靈便型/靈便極限型船舶，大西洋航線表現活躍，美灣地區詢盤量增加，運力供應進一步趨緊。超靈便型船隻跨大西洋航線租金維持在二萬美元低位區間。南大西洋航線仍未見起色，一艘六萬三千載重噸船舶承運從巴西至東南亞的航線，成交價格一萬四千二百五十美元左右另加四十二萬五千美元左右的空放補貼。歐洲-地中海航線仍呈現穩健態勢，部分歐洲的航線詢盤有所改善。亞洲市場從船東角度看依舊偏弱，不過臨近上周末時，市場似乎已觸及階段性底部。