船舶市場 海岬型強勁巴拿馬型2航區穩健

波交所提供

▲波交所提供

海岬型船舶市場上周表現強勁，運價在兩航區有所走強；巴拿馬型在兩航區呈現穩健，由需求改善和更強的運價帶動；極限靈便型/超靈便型於不同區域呈現出差異化表現，在大西洋市場，美灣周初有所走強。

波羅的海交易所發布最新市場報告，海岬型船舶市場在上周大多表現強勁，情緒和運價在兩個航區均有所走強，直到周末前的回調令漲勢有所收斂。周初礦商活躍、貨量穩健，加之船盤持續收緊，推動太平洋市場運價穩步上升，C5線路穩步攀升至八美元中高位。大西洋市場，來自巴西南部和西非至中國的需求改善，使C3運價升至二十二美元低位，並受到船東挺價情緒增強的支撐。北大西洋進一步提供支撐，跨大西洋與前程航線的成交更穩健，顯示在船盤有限的情況下需求正持續改善。

巴拿馬型船舶市場，上周主要由需求改善和更強的運價預期推動。大西洋方面，跨大西洋市場在上周初繼續走強，穀物貨盤的就業水平依然高於礦貨，去程需求也保持支撐。周中，現貨船盤明顯收緊，多條船位被覆蓋，剩餘船東表現並不急迫，共同推動運價上行。

極限靈便型/超靈便型船舶，不同區域呈現出差異化表現。大西洋市場，美灣在周初走強。南大西洋儘管需求存在，但可用船舶數量依然充足，限制了運價上行。超靈便型船舶去程航線普遍成交在一萬五千美元外加五十萬美元壓艙補貼附近，跨大西洋航線則大多在二萬美元低位成交。亞洲市場同樣表現不一。北方市場在整周都逐步積聚動能，超靈便型船舶從中國北方出發進行NoPac航次，普遍可達一萬三千美元左右。