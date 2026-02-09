船舶市場 海岬型整體走軟 巴拿馬型航線租金價走弱

波交所提供

▲波交所提供

海岬型船舶市場上周整體走軟，太平洋與大西洋雙雙轉弱，波羅的海海岬型航線租金價格1825TC指數從三萬一千美元低位下滑至約二萬六千餘美元。巴拿馬型航線租金價格穩步走弱，反映兩個航區市場同步轉淡。極限靈便型船舶/超靈便型船舶在大西洋市場仍相對活躍，大西洋關鍵區域需求回升，運價也更穩健。

波羅的海交易所發布最新市場報告指出，海岬型船舶市場上周整體走軟。太平洋儘管周初受礦商活躍及西澳穩定出貨支撐，市場一度出現樂觀情緒，但最終仍未能阻止運價回落。C5從九美元中位急跌至八美元低至中位區間。巴西南部與西非至中國航線上，活動在二月底/三月初裝期持續低迷，C3運價一路下滑至二十二美元高位，僅有零散後程裝期成交出現。

廣告 廣告

巴拿馬型船舶，大西洋新增貨盤有限，無論跨大西洋還是去程航線需求都較為薄弱，多數租家已通過回程覆蓋需求。船盤清單擴大，加上部分船舶因天氣延誤，使市場力量逐漸向租家傾斜。亞洲方面，貨盤繼續減少，特別是在北太平洋和澳大利亞東岸，而南美東岸的動力也明顯減弱。市場出現明顯分化：大型、現代化船舶仍能得到市場關注並偶爾收取溢價。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶，大西洋關鍵區域需求有所回升。在美灣，極限靈便型船舶進行跨大西洋航次的成交普遍在二萬美元中位區間，稍小的超靈便型船舶去程航次也能達到類似水平。南大西洋表現更強，一艘六萬四千載重噸船舶成交一萬六千美元低位加六十萬美元低位壓艙補貼，航次為運往新加坡―日本區。