船舶市場 海岬型總體謹慎樂觀 巴拿馬型持續走弱

海岬型船舶市場上周整體趨向積極，總體謹慎樂觀，主要受關鍵區域需求穩固；巴拿馬型船舶整體持續走弱，受大西洋及太平洋兩大區域缺乏實質性成交活動影響，市場情緒一路低迷；超靈便型/靈便極限型船舶則隨著即將進入長假季，多地市場逐步轉弱，大西洋航線運價大幅下挫，美灣出發航線運價大幅下跌。

波羅的海交易所最新航運市場報告分析，海岬型船舶市場上周表現分化，但整體仍偏積極，周末趨穩，總體保持謹慎樂觀，主要受關鍵區域需求穩固支撐。太平洋市場持續受到礦商穩定出貨支援，運價整體仍表現較強韌性。C5運價短暫回落後，多次在十美元中段獲支撐。巴西南部及西非至中國航線在前期水平基礎上明顯走強，成交運價一度推升至二十美元中段，隨後遭阻。隨時間推移，運價自高位回落，但市場趨穩。C3航線在周末再度顯現堅挺態勢。北大西洋市場波動明顯，周中因運力趨緊及跨大西洋需求強勁快速上行，收盤時段則轉平靜且選擇性增強。

巴拿馬型船舶上周整體走弱，受大西洋及太平洋兩大區域缺乏實質性成交影響，市場情緒低迷。跨大西洋及遠端航線運價承壓，租家不斷試探更低價位，船東抗跌意願則逐步減弱。亞洲市場，即期巴拿馬型船舶供應過剩明顯削弱市場基本面。整體成交清淡，新增貨盤有限，僅部分印尼招標浮現，且多集中在小型老舊船舶上。總體來看，P5TC指數大幅下挫。

超靈便型/靈便極限型船舶，隨著即將進入長假季，多地市場情緒逐步轉弱。大西洋航線運價大幅下挫，美灣出發航線運價大幅下跌，一艘超靈便型船舶執行跨大西洋航次，成交水平在二十多美元中段。南大西洋同樣走弱，一艘六萬三千載重噸船舶，在雷卡拉達交船，航行至孟加拉國，成交租金一萬六千二百五十美元另加六十二萬五千美元空放獎金。歐洲大陸市場亦出現回落，一艘六萬三千載重噸船舶自英國始航至東地中海運輸廢鋼的航次，成交價二萬餘美元。亞洲市場走勢相近，新增詢盤有限，經紀商普遍反映即期運力充裕。一艘五萬三千載重噸船舶在中國華南交船，執行印尼往返航次，成交價七千二百美元。印度洋地區需求下降，一艘五萬七千載重噸船舶在卡西姆港交船，經阿拉伯灣返孟加拉國，成交租金在一萬五千美元中段。