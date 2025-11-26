船舶市場 海岬型表現積極 巴拿馬型續強

波交所提供

▲波交所提供

海岬型船舶市場上周整體表現積極，儘管市場一度放緩，但波羅的海海岬型5TC指數仍從二萬七千美元高位穩步攀升至三萬美元以上；巴拿馬型船舶市場持續走強，BPI期租船均價從一萬六千九百餘美元升至一萬七千餘美元；超靈便型／靈便極限型船舶表現則憂喜參半，美灣運價走軟，南大西洋在前景平淡情況下逐漸失去動能。

波羅的海交易所發布最新航運市場報告分析，海岬型船舶市場上周太平洋航線持續提供支撐，礦商需求穩定，華北地區受天氣影響導致運力緊張。租船成交價主要維持在一○·五至一○·七五美元區間，C5指數相對維持區間震蕩。大西洋航線成為此波上漲主導力量：南巴西與西非至中國的強勁詢盤將C3運價推升至二四·五至二四·七五美元區間，北大西洋航線供應趨緊則推動C8運價持續攀升。

廣告 廣告

巴拿馬型船舶，太平洋市場壓力漸緩，大西洋與太平洋市場走強，主要得益於區域運力緊張及遠端運輸需求增長，尤其來自美灣需求。大西洋航線運力緊張，加上美灣與美東遠端運輸需求相互競爭，共同推高運價。太平洋航線運價保持穩健，船東報價普遍高於前次成交價，多艘即期船舶包括長短航程太平洋往返航次，均以強勁價格成交。

超靈便型／靈便極限型船舶，美灣運價走軟，南大西洋漸失動能。一艘五萬八千載重噸船舶，在貝賈亞開船，從巴西裝糧食至西地中海，運價二萬八千美元。另一艘六萬四千載重噸船舶，NOLA交船、裝糧至日本，以三萬二千美元成交。歐洲大陸及地中海區域整體活動不多。亞洲市場表現平衡。儘管現貨貨運需求基本得到滿足且貨運訂單減少，船東仍持續尋求租船，縮短運價差。一艘五萬載重噸船舶在橫濱交船，經鹿島至阿拉伯灣―印西航次，成交價格一萬六千五百美元。

定期租約較活躍，一艘六萬四千載重噸船在防城開船，以一萬六千五百美元簽訂五至七個月租約。