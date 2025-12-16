船舶市場 海岬型走跌 巴拿馬型疲軟

海岬型船舶市場上周走軟，波羅的海海岬型航線（5TC）下跌，從四一五七一美元下滑至三○七三一美元，運價承壓；巴拿馬型市場疲軟，報運價格趨於謹慎；極限靈便型／超靈便型整體市場疲弱，大西洋市場兩樣情，美灣跨大西洋業務仍有需求，惟去程航線需求減弱。

波羅的海交易所（Baltic Exchange）發布最新航運市場報告指出，海岬型船舶市場上周收盤時明顯走軟，儘管局部仍有活動，但整體情緒在兩航區持續惡化。波羅的海海岬型航線（5TC）下跌。太平洋航區是唯一表現出韌性的區域，礦商仍有活動，市場仍有招標貨盤，但不足以抵消C5水平的下降。C5從十一美元高位跌至十美元中位，顯示該航區明顯疲軟。南巴西及西非至中國航線亦出現下滑，C3價格從上周初二十五美元中位跌至周五二十一美元高位。北大西洋整體表現疲弱，詢盤有限，對跨大西洋及前程航線造成嚴重壓力。

巴拿馬型船舶市場上周疲軟，大西洋租家持續測試更低運價水平。亞洲因即期船舶增多及報價謹慎而承壓。北大西洋受益於即期供應趨緊及十二月美國東岸煤炭出口需求增加，市場重新討論將海岬型船舶貨盤拆分為巴拿馬型貨盤。太平洋船舶供應充足、貨量稀少，導致北太平洋、澳大利亞和印尼航線運價進一步下滑。波羅的海巴拿馬型航線（5TC）平均值穩步下降，最終報價一五一九四美元。

極限靈便型／超靈便型船舶整體市場疲弱，超靈便型船型從美灣到歐洲大陸運價約為三萬美元。南大西洋需求走弱，一艘五萬六千載重噸船舶從巴西北部訂至東地中海，運價在二萬美元低位。亞洲方面表現消極，南方仍有需求，但船舶供應充足，抑制了運價。一艘五萬二千載重噸船舶在新加坡交船，經印尼航程回交柬埔寨，運價在一萬三千美元低位。

北方需求放緩，北太平洋缺新動力。一艘六萬三千載重噸船舶空在中國北方，航程訂至孟加拉，運價約一萬六千美元。印度洋保持活躍，運價相對穩定，一艘六萬三千載重噸船舶在印度西岸交船，經薩爾達尼亞灣航程回交中國南方，運價在一萬七千美元區間。