船舶市場 海岬型走軟 巴拿馬型持續走強

波交所提供

▲波交所提供

海岬型船舶市場上周初漲勢稍緩，收盤走軟；巴拿馬型持續走強，大西洋與太平洋兩地均呈穩健需求和更強勁的市場行情；超靈便型/靈便極限型走勢明顯轉變，大西洋市場表現欠佳，來自美灣等主要地區貨盤供應減少，導致運價下滑。

波羅的海交易所發布最新航運市場報告，海岬型船舶市場漲勢稍緩，太平洋地區上周初因礦商需求穩定、運營商活動增加及中國港口天氣延誤而表現積極，但尾盤趨於平靜，C5航線報價從十美元中段至高段回落至九美元高段，成交量有限。大西洋市場雖受跨大西洋航線及遠端航線運價走強提振，但隨新需求減弱及運力小幅增加，市場情緒承壓。巴西南部與西非至中國運力放緩，C3運價從二十四美元中段回落至二十二美元中段。遠期運費協定市場顯著拋售，進一步加劇兩大海域市場疲軟態勢。BCI5TC指數上周一度達二六四○四美元峰值，惟後續逐步回落，最終以二三八一一美元收盤。

廣告 廣告

巴拿馬型船舶市場，大西洋航線礦石需求改善與運力趨緊共同支撐價格上漲，美國東海岸遠端航線漲幅顯著。南大西洋航線十一月底運價獲溢價，一艘八萬四千載重噸船舶，承運南美東岸至新加坡-日本區域航程，以一萬六千餘美元加六十三萬五千美元空放獎金價格成交。太平洋航線，澳大利亞與北太平洋航線需求持續穩定，維持運價。北太平洋往返航線運價維持在一萬八千五百至一萬九千美元區間，澳大利亞往返航線平均運價一萬七千五百至一萬八千五百美元。定期租船進一步提振市場信心，一艘八萬二千在長崎交付，簽訂十一至十三個月租期，成交價約一萬四千餘美元。

超靈便型/靈便極限型船舶，大西洋市場近期表現不佳，經紀商指出美灣等主要地區貨盤供應減少，致運價下滑。一艘靈便極限型船舶執行遠端航次，成交位於二萬美元中高區間。南大西洋亦缺乏需求，一艘六萬三千載重噸船舶執行遠端航次，成交價一萬六千餘美元外加六十七萬五千美元空放補貼。唯一較亮眼區域是北歐大陸，因廢鋼貨盤需求仍在，一艘六萬一千載重噸船舶，敦刻爾克交付航往東地中海，成交價二萬九千美元。亞洲市場差異大，南部疲弱，一艘五萬八千載重噸船舶高西昌交付，執行印尼往返航次，成交價一萬二千五百美元左右。相對北太平洋及澳大利亞區域詢盤略增，一艘六萬三千載重噸船舶於日本交付，經北太平洋航次還船孟加拉，成交價一萬七千五百美元。定期租約仍低，一艘靈便極限型船舶在華南交付，五至七個月期租，成交價一萬五千餘美元左右。