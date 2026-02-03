船舶市場 海岬型震盪走揚 巴拿馬型2航區持穩

波交所提供

海岬型船舶市場上周整體震盪走揚，太平洋航線受礦商持續活躍和運力趨緊帶動，C5航線運價大幅攀升，租船運價突破九美元大關；巴拿馬型船市場上周平穩，兩大航區均呈現均衡態勢，運價基本持穩，市場謹慎；超靈便型／靈便極限型船舶總體而言，市場表現積極，儘管仍以持倉交易為主，但多數區域需求增長，運價穩健。

波羅的海交易所發布最新航運市場報告，海岬型船舶儘管出現盤整，但漲勢強勁仍為市場提供支撐。上周後期漲勢雖稍緩，但收盤前再度走強，C5運價重回九美元高位區間。大西洋航線中，巴西南部與西非至中國航線表現亮眼。受二月裝貨期趨緊及需求穩定支撐，C3運價攀升，新購貨需求帶動成交價再創新高，近上周末交易C3運價推升至二十六美元低位區間，強化市場對短期需求信心。北大西洋航線表現相對平穩。運力短缺帶動遠端航線與跨大西洋航線運價，定期租船市場同步走強。

巴拿馬型船舶，大西洋航線穀物運輸表現優於礦石運輸，儘管天氣延誤催生短期現貨需求，但運力緊張狀況已緩解，市場氛圍轉向觀望。因二月中有新糧及礦石貨盤出現，租船活動增加帶動運價改善。亞洲市場全周普遍清淡，南太平洋礦石需求有限，僅因印尼方面詢盤疲軟帶來短暫壓力。整體市場積極，P5TC指數和BPI平均指數持續攀升。

超靈便型/靈便極限型船舶，大西洋航線南美東岸對大船型需求帶動市場，帶動Ultramax型船運價走強，一艘六萬三千載重噸船舶執行遠端航線，成交運價升至一萬五千美元以上，另加五十萬美元空放獎金。跨大西洋航線，一艘五萬六千載重噸船舶在雷卡拉達交船駛往東地中海，日租金二萬美元出頭。西非市場出現需求，一艘五萬六千載重噸船舶在奧內交船駛往中國，日租金一萬四千五百美元。亞洲市場，北亞區域需求活躍，太平洋西北部航線及回程航線貨盤充足。更南部的市場則仍顯分化，一艘五萬九千載重噸船舶在印尼交船，中國還船，日租金在九千美元區間。印度洋市場穩定，一艘五萬五千載重噸船舶在卡西姆港交船，經阿拉伯灣駛往孟加拉國還船，日租金一萬二千美元。定期租船市場，一艘日本新造超靈便型船舶以日租金一萬六千美元價格簽訂十至十四個月期租合約。