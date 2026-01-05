船舶監測：10多艘委內瑞拉油輪以「暗航模式」離港

船舶監測服務TankerTrackers表示，近日約有十多艘滿載委內瑞拉原油與燃料的油輪以暗航模式(dark mode)駛離該國水域，似乎突破美國實施的嚴格封鎖。

美國總統川普自去年上台以來，對委內瑞拉的施壓一路升高，直至總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在美軍的行動中被抓捕。

這些離港的船隻全數都受美國制裁。另有一批同樣受制裁的船隻，近期在卸完進口貨物或完成國內運輸後，也以空船狀態離港。

這些船舶的動向可能讓委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)暫時鬆一口氣。由於美國上個月開始的封鎖措施，委內瑞拉石油出口幾乎陷入停擺，該公司在海上浮倉累積了極為龐大的庫存。

石油出口是委內瑞拉最主要的收入來源。委內瑞拉現由石油部長兼副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)領導的臨時政府，將需要這筆收入來支應開支及確保國內穩定。

TankerTrackers表示，至少有4艘油輪在接近該國海上邊界附近短暫停留，接著經由加勒比海瑪格麗塔島(Margarita Island)以北的航線離開委內瑞拉水域；該服務透過衛星影像辨識相關船舶。

一名消息人士告訴路透社，近日至少有4艘超級油輪獲委內瑞拉當局放行，以暗航模式離開委內瑞拉水域。

目前尚不清楚這些船隻是否公然違反美國禁運措施。美國總統川普(Donald Trump)3日表示，對委內瑞拉的石油禁運令全面生效，但他也補充說，在即將到來的政權轉換之下，中國等委內瑞拉的最大客戶仍將持續收到原油。