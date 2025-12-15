船長公會理監事會 胡延章：核動力商船可能成航運主流

船長公會理事長胡延章召開「第24屆第11次理、監事聯席會議」。（記者周家仰攝）

中華民國船長公會（下稱船長公會）今（一一四）年十二月十三日（週六）下午於台北市長榮桂冠酒店召開「第廿四屆第十一次理、監事聯席會議」，理事長胡延章致詞時指出，今年中國大陸國際海事會展中，江南造船廠推出全球首型二萬四千TEU核動力貨櫃船的船型設計，顯示海洋核動力確為實現綠色航運的重要途徑。他表示，核動力商船發展，未來需要官方與企業合作，多方面統籌布局，同時國際原子能總署（IAEA）與IMO都要啟動訂定海洋核動力的規則與標準，所以未來核動力商船可能成為航運主流，且指日可待。

胡理事長強調，這種核動力商船造船費用較高昂，特色是後續不需到全球各港口去加油，能省下不少燃料成本，可能是航運未來的趨勢。他表示，近年來，雙燃料船（Dual-fuel vessel），即使用傳統燃油及低碳燃料（如甲醇或液化天然氣）為航運界邁向淨零碳排，符合環保法規的重要過渡方案，貨櫃船市場已大量採用，可降低碳足跡，並提高綠色能源競爭力，各船公司對船員都加強做雙燃料船相關教育訓練，以符合國際海事組織（IMO）的規定。

此次是船長公會今年所召開的最後一次理監事會，理監事們出席踴躍，胡理事長表示，回顧這一年船長公會做了很多事，例如每三、四個月就要做一次船長、大副的晉升訓練，參與航港局許多有關航安的會議，地方法院請公會做一些海事案件的評估報告，最近才接了航港局委託製作電技員補強訓練記錄簿及填寫範本計畫案，展望二○二六年公會將致力為船長提供服務，並成為交通部航港局最佳諮詢單位。

胡理事長並感謝理監事們的全力支持，及祕書長陳力民運籌帷幄與公會同仁盡心盡力工作，使公會運作非常順暢。