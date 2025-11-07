船長已尋獲！台北港捕蟹船「漁山36號」翻覆 2漁工下落不明

台北港外海約14海浬處，昨（6）日上午10時30分左右，一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆。（翻攝畫面）

台北港外海約14海浬處，昨（6）日上午10時30分左右，一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」翻覆，船上9人全部落海。據報導，附近漁船第一時間趕往協助並救起6人；但另3人被發現時位於船尾或船艙內，遭漁網及繩索纏繞。經打撈後，已找到63歲的王姓船長，其他兩人目前仍下落不明。

翻覆當時海象不佳，海巡署接獲通報後出動北部機動海巡隊的新北艦、淡水海巡隊3598巡防艇和空勤總隊直升機，但因海象惡劣導致救援受限，無法吊掛，直升機僅能協助搜尋。

船長已尋獲 2人下落不明

船上失聯者2名為印尼籍漁工，一為台籍船長。被發現時2人位於船尾、1人位於船艙，3人皆遭漁網及繩索纏繞失去生命跡象。家屬同日請專業潛水員前往翻船海域搜索，已尋獲船長遺體，其餘兩人目前仍下落不明。

