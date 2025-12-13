船長載釣客出海順便接「私活」 3釣客衰被當走私犯差點GG

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓船長開船載著3名釣客出海，陳男把船停在小琉球一帶海域時，叫釣客自己先下竿釣魚，自己則從其他漁船開始搬貨，晚上回港時，海巡當場在船上搜出8萬多包走私香菸，3名釣客被當成共犯送辦，幸檢方偵查後還他們清白，而陳姓船長則被依輸入私菸罪判刑6月，得易科罰金，併罰5萬元。

判決指出，陳姓船長與綽號「狗哥」的不明人士取得連絡，他答應利用海上接駁方式，將私菸運回台灣販售；今年3月11日，陳姓船長載著3名釣客出海，航行至小琉球一帶時，一艘由5、6人駕駛的不明漁船靠近海釣船，陳男要釣客們不要亂看，讓他們自己下竿釣魚，隨後就從另艘漁船開始搬貨。

隔日晚間8點多，陳男載著釣客回到高雄港後，當場被海巡人員查獲，並在船艙裡搜出市價逾600萬元、共8萬1500包的私菸；陳男和3名釣客當場被逮，高雄地檢署偵查時，3名釣客喊冤，檢察官調查後，也認定3人不知情，偵結處分不起訴。

而陳姓船長則被依違反菸酒管理法起訴，高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，法官考量私菸尚未流入市面，且陳男也還沒拿到報酬，因此依依輸入私菸罪判刑6月，得易科罰金，併科罰金5萬元，可上訴。

