艋舺喋血! 砍斷天道盟"黑狗"腳筋 2嫌犯冷笑等警來抓

地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。

員警大聲喝令，要兩名黑衣男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們持刀尋仇，把一名天道盟賴姓大哥，砍到血濺地下停車場。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。事發在台北市萬華區，西門町一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，外號"黑狗"，他疑似在幾年前，為了馬場町一處土方工程的利益，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月，高寶勝癌症過世，12月1號舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，帶著小弟，持開山刀埋伏報仇，砍斷黑狗的雙腳腳筋，冷笑看著被害人，報警自首。

知情人士說，馬場町那邊國宅的土方利益，就是當時兩邊都要去爭這個(大餅)，寶勝就吃到虧了，現場好像有被他(黑狗)處理到，好像打得滿嚴重的，ˊ蔗樑子結下後，他一直想要報仇。知情人士表示，高寶勝過世前，對於被黑狗羞辱的事，耿耿於懷，所以才留下遺言，要手下討回顏面。面對提問，不發一語，警方發現，兩名嫌犯被逮後，手機裡只有律師的電話號碼，要求律師到場，才肯製作筆錄，背後明顯有高人指點。知情人士表示，當事人一個也往生了，這個他(黑狗)身體也不好，也是癌症。所以人也走了，他(黑狗)也受傷，而且他又有病痛在，要常去醫院治療，所以(後續)應該是不會有什麼太大的事情。

根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，一度被警方約談。這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能殘廢，警方擴大偵辦，要避免一場黑幫大火拚。

