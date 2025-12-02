艋舺喋血！ 與過世大老結仇 天道盟大哥遭斷腳筋

台北市 / 綜合報導

天道盟綽號「黑狗」的賴姓男子，昨(1)日中午在台北市中華路一棟大樓停車場，被2名年輕刀手伏擊，雙腿挨刀，傷口深可見骨。2名嫌犯作案後，卻沒有離開現場，就像等著員警到場逮捕。其中一名男子供稱是天道盟不倒會大老的義子，而大老過去曾與黑狗曾有過節，當天剛好又是他的告別式，是否藉此復仇？加上嫌犯手機裡只有律師電話，動機還有待釐清。

員警VS.嫌犯說：「你趴下，趴下，你也趴下，都趴下。」2名男子看到警方立刻雙手舉高，面對員警問話看起來相當冷靜，而兩人才剛剛持利器砍傷人，傷者就躺在後面的繳費處，目擊民眾說：「他原本要繳停車費，結果有2個人尾隨在他後面，他突然就不知道什麼原因，就是把他那個2個小腿，那個腳筋砍斷然後出血，這樣就是繳費機旁邊，兇嫌在鐵捲門旁邊被抓到。」

廣告 廣告

記者張權說：「鬧區西門町這處大樓不只有飯店，而且還有連鎖火鍋店，附近遊客眾多，但它的地下停車場卻傳出了砍人案件。」監視器早拍到2人在附近大樓的街區閒晃，看來早有預謀，傷者是綽號黑狗的幫派分子，疑似過往和天道盟不倒會大老有過節，昨日當天是他的告別式，就這麼巧。

下午黑狗前往台北市萬華區，一棟大樓的停車場取車就遇襲，砍人的徐姓男子自稱是大老的義子，和王姓男子在停車場埋伏1小時，和黑狗搭同一班電梯，一到地下室便持利器砍人，2名男子還自行報警，員地等警方到場逮人。

知情人士說：「2個人就為了土方的事情，弄得而且大老當時先被漏氣，所以他就耿耿於懷啊對，他一直想要討旁邊的年輕人，覺得那麼大哥的被弄你不討，我們這些年輕人怎麼混啊，跟我說要一定要對黑狗報仇要下手。」警方蒐證發現，2名歹徒手機裡面只有律師電話，不願陳述相關案情，說要等待律師到場，才會願意說明細節，犯案動機警方持續調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

車手取款300萬遭痛毆行搶 天道盟嫌黑吃黑遭逮

槍手埋伏林士傑家門行凶 掌握出門時間「疑預謀」

李正皓遇襲再逮3共犯 警不排除黑幫涉入

