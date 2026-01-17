艋舺大道塞車有解！洪婉臻促市府提改善方案

【警政時報 鄭元毓、鄭自達】台北市艋舺大道、西園路、中華路至和平醫院周邊路段，是上下班尖峰時段嚴重壅塞路段，影響中正及萬華區民眾通勤。對此，台北市議員洪婉臻爭取與相關局處現場會勘，台北市政府交通局針對長期瓶頸路段提出初步改善方案，計畫透過路幅調整與車道配置優化，緩解區域交通壓力。

針對艋舺大道與中華路口的改善細節，交通局預計採取削減分隔島的方式，將路口拓寬為四線車道，以加速車流消化。同時，中華路內側將調整為公車專用道，並於艋舺大道與中華路的分隔島增設公車專用道空間，讓中華路公車能在上游提前改道至內側行駛，減少車流交織干擾。

對於環河快速道路往三重及市民高架方向的塞車問題，洪婉臻表示將持續辦理現場會勘，並要求交通局在限期內提出具體的改善對策。她強調，交通改善除落實會勘，更需仰賴執行力，已要求交通局與相關單位儘速啟動細節確認與設計作業，目前預計最快於年底前完成發包並動工施工。

洪婉臻強調，將會持續盯緊各項改善進度，督促市府落實交通轉型工程，期盼透過制度化的規劃與硬體改善，早日解決中正、萬華地區居民的交通困擾。

