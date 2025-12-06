廟宇前的石獅群大遊行，在萬華街道「獅畫符」是什麼暗號？身高兩米，能扛起城門的地表最強孔夫子，藏了什麼巨大祕密？(圖片來源/pexels)

蓮與她的分身

秀蓮望著地上那具閉著雙眼的屍體看得出奇。由於太過專注，她完全沒有聽見珍珠姊開門發出的聲響。

「秀蓮，妳蹲著在看什麼？這麼認真。」

簡單明瞭的一句話，鑽進了秀蓮的耳朵，卻在思緒過於紛亂的大腦裡迷了路。話語繞啊繞，一拐彎猛地跌進了秀蓮的意識，像巨石滾進了池塘，炸起了漫天水花。

廣告 廣告

若是平常，秀蓮對珍珠姊的突然造訪，肯定眉開眼笑，柔聲招呼。但此時此刻，秀蓮卻嚇得面無血色，臀部往後一跌落坐地板，絲毫起不了身。

珍珠姊感到胸口一陣不祥的緊縮。

「秀蓮！妳有沒有怎樣？」

珍珠姊急忙將秀蓮扶坐木椅上。幾番叫喚，見秀蓮仍未回神，心急如焚的珍珠姊便跑到了電話機旁，將食指插進撥盤，按順序撥動一，一，○。幸好○還沒回歸原位，她就發現打錯了。多年的職業習慣，即使退休了好些時日，緊張時依然舊習難改。於是她掛斷電話，心裡多次提醒自己要撥的號碼是一一九，手指才又開始動作。

夭壽，這台老骨董的撥盤回轉得也太慢了。

才剛撥完第二個一，突如其來的另一隻手就掛斷了電話。

「珍珠姊，我沒事。」

珍珠姊回頭，見秀蓮恢復了血色，正對著她笑，一時情緒激動，便緊緊抱住了秀蓮，滿溢的淚水在眼眶中打轉。

「珍珠姊，我沒事。」

秀蓮這次的語氣更溫柔，猶如一雙柔軟的、撫慰的手，擁住了珍珠姊的全身。

隨著熱水慢慢注入，茶壺裡的茶葉老人回春般緩緩舒展開了身子，一股甘香跟著水蒸氣上飄，往空氣中擴散。

珍珠姊臉上的皺紋不似稍早那樣緊繃，但顯然還保留了一些不安在眼尾與眉心。穿過氤氳的白霧，她望著正在給兩人倒茶的秀蓮，望向她那張多年過去依舊不怎麼顯老的娃娃臉，也望向秀蓮的手腕。

花布長袖蓋住了她白皙的雙臂，卻無法盡遮腕處那數十道痕。多虧了秀蓮天生麗質，即便受傷也不易留疤。加上時日已久，多年攢下的那些舊疤早褪了顏色，像一場大雪覆蓋其上。縱使如此，相識多年的珍珠姊依然看得見那些疤，甚至能清楚看見其中一道深疤初時滴著血的樣貌，那些血讓她心口有些緊。

「珍珠姊，我真的沒事。別擔心。」

珍珠姊啜了一口茶。三流的茶葉，一流的茶。就像秀蓮。三流的人生，一流的女人。

「妳說沒事，那就沒事吧。沒事就好。」

然而珍珠姊的疑惑，仍未獲得解釋。

「秀蓮，妳剛剛蹲在那，神情那麼認真，到底是在看什麼？」

秀蓮一度雙唇微張，隨即又緊緊閉上。她回頭望了一眼自家地板的一處，就是珍珠姊開門時她所在的地方。她不自覺掐了掐手，力道大得右手的指甲刺進了左手的掌心，即使只有一瞬間。

「沒事，只是想起了一些事情。」

「怎麼可能沒事？」

珍珠姊也望了同樣的地方一眼。磨石子地，水泥暗褐色，摻雜其中的碎石子有大有小，多為白、黑、灰，混了幾顆琥珀黃跟陳皮橘，跟珍珠姊家的地板相去無幾。

「妳剛剛的表情像看到鬼！」

秀蓮再次回頭望向地板，望向地上那具珍珠姊看不見，她卻看得清清楚楚的屍體。秀蓮再三確認過了，那屍體的長相、身材，就連衣裝，都跟自己一模一樣，但卻不是她。又或者，那真的是她？那麼現在在說話的她，又是誰？

＊

珍珠姊離開了以後，秀蓮花時間慢慢收拾了茶具，擦好桌子，同時也收拾好自己的情緒，才又回去蹲著望向那具長得跟自己一模一樣的屍體。

她早上才照過鏡，不會錯的，地上這具屍體跟她毫無二致，稀疏的眉，厚厚的唇，雪白的膚，這個她已經看膩了的自己，屍體完美呈現了出來。

為什麼不覺得在睡呢？秀蓮問自己。說不定等等會忽然爬起來嚇她，甚至把她往下拉，穿過地面，拉進妓女專屬的地獄。

以前負責顧門的全哥不總說嗎，婊子不忠不貞，閻王都嫌礙眼，另闢一處地獄容納，進去後要當苦力，天天給人鞭打，扛大石頭蓋佛塔贖罪。

「上無愛起一百層，上濟愛起一萬層，看妳服務過偌濟肉棍仔。」

說這話時，全哥會歪一歪嘴，用他那雙賊眼打量那些新來的女人，她們常被他嚇哭。

「哭？趁食查某佮人哭啥潲！」

仗勢欺侮過多少風塵女子的他，多年以後，有一天對一個大哥的女人說錯話，雙手雙腳遭綁，被迫吃下一斤又一斤的辣椒，辣壞了喉鼻也辣瞎了眼，聽說後來在不知哪處的財神廟旁乞討過日子，餐餐吃別人煮的愛心粥過活。

「就算我們死了要下地獄，也比他這樣半死不活好。」

秀蓮沒去過地獄，所以對珍珠姊的這句評論抱持疑問。說來奇怪，隨著年齡漸增，以往那個幾度割腕從容赴死的自己不知哪去了，留下的是這個對生活仍小有期待的秀蓮。畢竟，如今仍有學生或記者會因為摺棉被花的技藝而來訪問她，那一聲又一聲的「老師」，總讓已經年過半百的她聽得又驚又喜。

榮耀讓秀蓮白皙的雙頰泛起血色，然而一回神望見地上的屍體，她臉龐的溫度又瞬間驟降，像泡進冰冷的河水中。

＊

珍珠姊走了以後，秀蓮再次靠近那具屍體，沒錯，確實是她自己，沒有任何疑問。她確定那人不是睡了，而是死了，不然怎能如此寧靜。

顫抖著手，秀蓮的指頭慢慢靠近屍體的臉，但在距離極近的時候，又因膽怯而停下。自我說服一陣後，手指才又小心翼翼前進。

秀蓮的手指竟穿過了屍體的臉，彷彿穿過空氣。

秀蓮嚇了一跳，忙把手抽回，接著仔細查看，手指上什麼也沒有，沒染上任何顏色、沒有水氣，就連指腹上的肌理紋路都沒有絲毫變化。

可是，用眼睛去看，屍體確實還在。

秀蓮再次伸手，這次換去摸她的背，一樣穿過去摸到了屍體底下冰涼的地板。

稍微思索後，秀蓮鼓起勇氣湊近鼻子，但什麼也沒聞到。

難怪珍珠姊看不到，這具屍體真的不存在，至少對其他人來說似乎是這樣。難道是我腦神經衰弱了嗎？她想起幾天前在報上讀到的廣告詞，說用腦過度、煩惱過度的人腦神經容易衰弱，要吃安腦丸。但報上可沒寫說腦神經衰弱的人會看見自己的屍體。

還是說，家裡真的有鬼？

不過秀蓮實在很難把地上這具屍體，跟電影裡那些衣著破舊、長髮凌亂的鬼連結在一起。再怎麼說，趴臥地上的人太像自己，而她可不想把自己跟街頭巷尾的恐怖怪談相提並論。

繼續盯著屍體的同時，秀蓮的腦海深處忽然有樣東西緩緩浮上，像氣泡。氣泡浮出了水面，啵一聲破了，一句話從中流瀉而出。

「月色下，我看見了自己！」她有多久沒想起這句話了？

思緒一浮現，她的身體就自有主張，沒等秀蓮同意，身體已起來往客廳角落的方櫃走去。她的左手抽出最下面那層抽屜，右手往抽屜的最深處挖去，挖出了一卷錄音帶跟一張泛黃的紙。

秀蓮將陳舊的錄音帶放進卡帶播放器，緩慢而悲傷的音調如同黑夜裡的腳步，慢慢靠近她心底那幢古舊的樓房。在冷風的吹拂下，樓房的外牆不停落下蒼白的粉末，如劫後餘生殘下的灰燼，那偶爾會令她陷入措手不及的窒息的灰。崩毀的磚牆與破洞處處的屋頂沒有嚇阻住暗夜來客。一聲又一聲的敲門聲如此揪心，如此堅決，不願放過她，不願與她和解，那拒絕被遺忘的過去。

內容來源：《艋舺奇幻調》圓神出版授權轉載。

(原始連結)





更多信傳媒報導

如何強化臺北榮總職場安全與衛生防護

23歲重機環島8天「腳尖抬不起」：醫揭關鍵原因不是累，是腰椎出事了

超智慧啟示錄：AI引爆人類末日倒數

