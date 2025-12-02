艋舺復仇血案！天道盟寶勝乾兒子伏擊「黑狗」斬斷腳筋 2嫌砍完不逃原地等警來

兩名嫌犯動手後自行打電話報警，警方到場後高舉雙手遭到逮補。翻攝畫面

台北市萬華昨（1日）發生一起復仇血案，綽號「黑狗」的賴姓大哥中午到台北市中華路某大樓地下停車場牽車時，遭2名年輕男子持刀、噴辣椒水突襲，雙腿腳筋遭連砍十餘刀、深可見骨，倒地哀嚎，警方到場時，兩名刀手竟沒有逃跑，冷靜站在原地「等警察來」，當場被壓制逮捕。

警方調查發現，主嫌徐男竟是天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝的乾兒子，多年來，寶勝與黑狗因江湖恩怨結下死仇，寶勝甚至曾遭黑狗打到跛腳，這段仇怨在萬華黑道圈早已不是秘密。

昨日恰好又是寶勝出殯日。警方不排除徐男為替乾爹「討公道」，才會選在黑狗獨自進入停車場時尾隨伏擊，以最狠方式「廢腳復仇」。

據了解，案發時黑狗一人步入停車場準備牽車，2嫌早已在暗處埋伏。黑狗遭辣椒水噴眼後視線模糊，接著兩人持刀朝他下半身狂砍，至少10 多刀，全數集中在雙腿腳筋部位，刀刀狠辣。

黑狗當場倒地哀嚎，血流成河，被送往台大醫院急救，目前無生命危險，但腿部嚴重受創。

罕見的是，兩名嫌犯犯案後竟無意逃逸，站在原地神情冷靜，甚至有人向員警表示「我們自己打電話報案」。警方到場後立刻將王、徐兩名嫌犯帶回偵辦，刀械也全數查扣。

「寶勝」高寶勝生前是艋舺重量級大哥，被稱作「南萬華教父」，地位深厚，但一生也惹來不少恩怨。早年他與黑狗的衝突傳得滿城風雨，甚至因此受傷跛腳，遺恨深植人心。

江湖人士研判，這起伏擊行動極可能是徐男為乾爹「送最後一程」、替寶勝了結未完的江湖恩怨。

萬華分局目前正深入追查兩名嫌犯是否還有上線指使，或背後有其他勢力參與。



