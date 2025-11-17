艋舺生活季開跑 邀民眾打造專屬年末禮物





由台北市文化局主辦的2025艋舺生活季，今年以新日常開箱為主題，邀集五間深耕在地品牌，共同策劃主題展覽與系列活動，透過開箱的形式，重新發現萬華街區裡的小店故事與生活美感，活動從即日起到12月21日，歡迎民眾到訪共玩，重新看見在地的生命力。

隨著文創店家陸續進駐，不僅讓擁有豐富底蘊的萬華區逐漸轉型，同時台北市政府也加足火力，透過舉辦活動讓民眾重新認識萬華地區。連續多年舉辦的艋舺生活季活動，今年邀集新生代店家，共同策劃主題展覽，透過手作體驗、限量打卡活動，讓民眾一起來探索很不一樣的艋舺。

本次展覽邀集五間品牌，從飲品、布料、二手服飾、植物設計到生活風格，透過互動體驗，讓民眾親手創作生活小物，12月6日還將舉辦禮物市集，帶領民眾從茶香、緞帶、古著、植物到午後小酌，以最溫暖的方式陪大家迎接年底節慶。

歲末年終，也是民眾送禮的時刻，這次的艋舺生活季，將邀請大家前來打造專屬的年末禮物，為年底節慶增添儀式感，歡迎民眾前來選購心意好禮。

