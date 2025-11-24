艋舺遊廓 華西街10建物登錄歷史建築

台北市萬華區華西街兩側建物興建於日據時期，屬「艋舺遊廓」內建物，圓拱騎樓配有磚造托斯坎柱式圓柱是現今少見的建築風貌。台北市文資委員認為，建物各有不同建築語彙，為能完整評估區域保存、發展，因此併同審查「華西街1、3、5、7、9及11號暨2、4、6及8號」文資，台北市文資會24日審議後決議登錄為歷史建築。

華西街1、3、5、7、9及11號建於民國17年，雖然為私有地但部分建物因占用國有土地需要限期拆屋還地，北市文化局依《文資法》辦現勘暨審查會議，決議具文資價值潛力；華西街2至8號建於6年，今年5月23日發生火災，文化局經查為列冊追蹤建物，同樣依法現勘、審查。

廣告 廣告

委員會勘後認為，單號側呈現日據時期營業形態，以西式洋樓咖啡店的食堂、酒樓為主，1樓圓拱騎樓磚造托斯坎柱式圓柱，見證艋舺華西街地區發展軌跡；雙數側雖遭遇火災，但仍保存大弧拱與西式柱，表現日據時期風貌，但也有委員認為建物因火災幾乎全燒毀，難以復舊。

文化局考量兩側建物同屬日據時期「艋舺遊廓」區域，各有不同建築語彙，為能完整評估區域保存、發展，因此併同審查文化資產價值。

文資會昨審議，居民表示雙數側房屋殘留遺構，包括磚造原柱、玄關入口等，依然足以展現日據時期風格，另外由於房屋後方區域正在施工，盼能盡快確認房屋文資身分，降低老建物受損可能性。

委員指出，雙數側雖然有增建又因為火災毀損，但建築是當時遊廓的主要營業區域，若只有單數側建築有文資身分，就失去區域完整性。

審議結果由主席李乾朗宣讀，兩側建物全數列為歷史建築，後續將由所有人自行提出修復或再利用計畫。