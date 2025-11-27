艋舺青山宮建宮170週年 青山王祭規模升級

（地方中心／台北報導）台北市定古蹟之一的艋舺青山宮香火鼎盛，每年青山王祭都能吸引眾多信徒、國外遊客參與，今年適逢170週年規模再升級，除了重頭戲遶境活動，北港朝天宮媽祖也將搭火車北上駐駕。鼓陣醒獅團氣勢磅礡演出，為艋舺青山王祭揭開序幕。

圖／艋舺青山宮被列為台北市市定古蹟，適逢建宮170週年。（翻攝 三立新聞）

艋舺青山宮被列為台北市市定古蹟，適逢建宮170週年，今年青山王祭將傳統與創新融合，規模比往年還要盛大，就連北港媽也來了。

圖／今年青山王祭將傳統與創新融合，規模比往年還要盛大。（翻攝 三立新聞）

青山宮常務委員黃學隆：「今年有邀請日本的山車，還有藝閣車，我們有跟捷運有配合，做一下文宣、文創。」

北港朝天宮董事長蔡咏鍀：「北港媽要恢復傳統，早期媽祖坐火車到艋舺車站，也是青山王去接的，今年比較特別，把南部傳統藝閣搬到台北，給台北都市小孩體驗。」

透過祭典重現宗教傳統，民眾不僅能體驗盛大遶境活動，這次也串聯周邊商圈舉辦文化特展，認識艋舺的無形文化資產。

圖／民眾不僅能體驗盛大遶境活動，這次也串聯周邊商圈舉辦文化特展，認識艋舺的無形文化資產。（翻攝 三立新聞）

台北市民政局副局長吳坤宏：「外國人最多的就是台北西門町的六號出口，那邊我們有設一個藝文紅壇，捷運公司提供捷運公益車廂，做我們青山王祭沈浸式的宣傳。」

從不同面向以創新方式，延續青山王祭精神，也帶給民眾全新視聽饗宴。

