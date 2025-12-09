艋舺青山宮遶境今登場 連3天交通管制措施曝光
今年「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將在12月9日至11日盛大舉行，萬華區周邊道路實施交通管制區域及時間也出爐，提醒民眾務必提前改道。
今年適逢青山宮建宮170週年，遶境也邀集北港朝天宮、朴子配天宮、西螺福興宮、大庄浩天宮、臺中忠福堂、木柵集應廟等宮廟贊境，萬華分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，呼籲用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。
青山宮交通管制措施有哪些？
一、12月9日(星期二)
(一)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。
3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。
4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。
(二)16時起至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。
2.廣州街(昆明街-環河南路)東西雙向彈性管制，建議車輛改道桂林路、和平西路。
(三)9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：
1.康定路(桂林路-貴陽街)兩側。
(四)實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷(均含)以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段(均不含)以西，成都路(不含)以南。
二、12月10日(星期三)
(一)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。
3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。
4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。
(二)17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：
1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。
2.成都路管制往西(上中興橋)，建議車輛改道忠孝橋。
3.康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。
(三)9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：
1.成都路(中華路-西寧南路)兩側。
2.康定路(成都路-廣州街)西側、康定路(桂林路-貴陽街)兩側。
(四)實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷(均含)以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段(均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)以西，忠孝西路2段(南側含)以南。
三、12月11日(星期四)
(一)管制時段：17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。
2.環河快速道路(往南)管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。
(二)管制時段：17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。
3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。
4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。
(三)17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：
1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。
2.成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋。
3.康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。
(四)實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路(均含)以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。
警方提醒，3天遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序。
警方也呼籲參與活動的民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運(龍山寺站、西門站)前往；駕車行經活動區域範圍(萬華區)，請配合勤務人員之指揮疏導，共同維護交通安全秩序與順暢。至於遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電臺及臺北電臺插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人注意收聽，提前改道行駛，以利行車順暢。
更多東森新聞報導
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
曾任李登輝御醫 台灣心臟研究權威連文彬辭世
一週連三波冷空氣！ 週末降溫有感 整天不到20度
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 44
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 18
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 28
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 1090
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 200
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 110
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 233
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 493
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 182
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 210
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 12
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1