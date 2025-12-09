艋舺青山宮遶境前淨化治安 萬華警擴大臨檢治安場所宣示決心

因應艋舺青山宮將舉行大型廟會活動，北市萬華分局舉行擴檢宣示維安決心。（圖／翻攝畫面）

臺北市萬華區艋舺青山宮靈安尊王，將於12月9日至11日(農曆10月20日至22日)舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，且適逢建宮170週年慶典，預計將吸引至少萬名信眾參與，為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，轄區萬華分局於8日夜間特別結合擴大臨檢，針對各大迎駕紅壇周邊道路執行路檢，以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。

萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，且因應組織犯罪條例新修正，針對本次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮；另警方為盼遶境盛事圓滿成功，已在活動前超前部署，向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司之名稱（明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯) ，如有違反相關法律規定本分局即依法偵辦查處，決不寬貸。

萬華分局強調，組織犯罪條例規定「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」，為期盼今年青山宮遶境活動圓滿成功，建立宮廟文化正面形象，警方將採取最高規格的維安工作，違者將依法蒐證嚴辦。

