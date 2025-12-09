艋舺青山宮遶境登場 信眾舉「三角錐」搶平安小物 馬來西亞客讚：台灣超熱情

台北艋舺青山宮一年一度的遶境活動登場，不少信眾一同參與「真人詩藝閣」。（圖／TVBS）

台北艋舺青山宮一年一度的遶境活動熱鬧登場，吸引了大批信眾與遊客參與。從白天的神明起駕、南北萬華繞境，到晚間備受期待的真人詩藝閣花車，都讓現場氣氛熱鬧非凡。今年不僅萬華在地民眾熱情參與，還有許多外縣市旅客前來共襄盛舉，甚至有日本藝術團隊特別加入演出，讓活動更加國際化，展現台灣傳統文化的魅力與包容力。

台北艋舺青山宮一年一度的遶境活動登場，不少信眾一同參與「真人詩藝閣」。（圖／TVBS）

繞境隊伍行經道路時，許多信眾熱情參與，他們舉起水桶、提袋，有些人甚至拿出三角錐，只為接到從花車上拋下的平安小物。沿途可見信眾拍照、揮手互動的景象，尤其是晚間的真人詩藝閣定時與民眾互動，成為整場活動的人氣焦點。不少家長帶著小朋友前來參與盛會，有民眾表示已經連續第二年帶著孩子來報到，孩子每年都非常期待這個活動。

廣告 廣告

活動現場也吸引了許多外國旅客，其中不乏第一次參與遶境的人。一位來自馬來西亞的遊客興奮地表示，這是第一次來，感覺非常熱鬧，並稱讚台灣民眾熱情，整體體驗很好。其他外國遊客也紛紛表示活動很棒、很熱鬧，對於能在台灣看到如此不同的文化表演感到驚喜。

台北艋舺青山宮一年一度的遶境活動登場，不少信眾一同參與「真人詩藝閣」。（圖／TVBS）

今年的青山宮遶境活動為期三天，9日是第一天，傍晚由神明起駕，從南萬華開始遶境，晚上則由真人詩藝閣花車登場，吸引大批信眾跟隨。10日活動進行北萬華遶境，晚間還特別邀請日本團隊帶來「伐木曳山祭」的文化演出。11日作為最後一天的正日遶境，則在早上8點準時出發，將整個活動推向高潮。有民眾表示，青山宮遶境不僅能凝聚地方情感，也成為文化與國際交流的重要平台，能夠看到不同表演團隊同台展演，非常有意義。

台北艋舺青山宮一年一度的遶境活動登場，不少信眾一同參與「真人詩藝閣」。（圖／TVBS）

除了現場熱鬧的人潮外，青山宮粉絲專頁也同步提供直播服務，吸引全國上千名無法親自到場的信眾線上觀賞。由於遶境期間周邊道路有多處交通管制，警方特別提醒民眾行經萬華地區時務必注意安全，並建議提前改道以避免交通壅塞。

更多 TVBS 報導

拒檢飆車自撞倒地 廟會陣頭助警逮毒駕男

白沙屯媽祖三媽蒞臨南投 萬人跪地虔誠「鑽轎腳」祈平安

青山宮暗訪起轎！ 蔣萬安：萬大線拚2027通車

艋舺青山宮遶境今晚登場！萬華警擴大臨檢 嚴禁幫派標示最重關3年

