艋舺青山宮青山王祭開跑 蔣萬安扶轎邀請大家感受熱鬧

艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動今（9）日正式登場，台北市長蔣萬安出席起轎儀式，親自扶轎護駕為活動揭開序幕。今年適逢青山宮建宮170週年，祭典規模盛大，市府推出捷運彩繪列車、西門町藝文紅壇升級等多項配套措施，全力支持這場萬華年度盛會。

蔣萬安出席艋舺青山王祭。(圖/中天新聞)

蔣萬安今天一抵達現場便向鄉親問好致意，他表示非常開心來到艋舺與大家結緣。隨著青山宮八將團高亢激昂的喊班聲響起，恭請青山王爺升壇，一年一度的艋舺青山宮暗訪暨遶境活動正式揭開序幕。蔣萬安指出，自青山王坐鎮萬華以來，不僅庇佑地方發展，更陪伴鄉親度過無數挑戰，是萬華最重要的信仰中心，也是大家的心靈依靠。

針對今年建宮170週年的特殊意義，蔣萬安強調市府將全力支持青山宮盛會，讓文化能量擴散全市，捷運板南線已推出「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳，共同行銷青山王祭典。今年西門町藝文紅壇規模再升級，市府派出藝閣車參與大遊行。12月7日更將與青山宮合辦「青山王音樂祭」，並與艋舺商圈合作推出多項優惠，希望帶動地方整體發展。

蔣萬安參與艋舺青山宮暗訪扶轎。(圖/中天新聞)

在萬華地方建設方面，蔣萬安指出，萬大線第一期的捷運車輛已於去年11月運抵台灣，力拚2027年順利通車。艋舺公園改造工程也已開工，預計明年8月完工。同時第一果菜市場與魚市場改建也正全速推動，為萬華注入新活力。他強調市府一定全力支持，一起讓艋舺更好。

蔣萬安熱情邀請大家把握接下來3天，一同參與、感受艋舺熱鬧滾滾的祭典氛圍，品味在地美食與夜市魅力。他相信在市府與地方共同努力下，萬華的未來一定會更加興盛。蔣萬安也在青山宮前祈願青山王庇佑萬華，讓大家財源廣進、平安健康、事業順遂。

