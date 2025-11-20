艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋 11/25發售

記者劉昕翊／臺北報導

「2025萬華大鬧熱」將於11月29至12月6日熱鬧登場。為歡慶青山王渡臺第170次生日，文總今年特別邀請設計師林佳齡Misc操刀「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」於11月25日發售，透過青山王、北港媽祖2位神明的雙面香火袋，紀念神明級相聚，並為青山宮170週年及艋舺大拜拜一系列活動揭開序幕。

活動由文化總會主辦、艋舺青山宮共同主辦，文總表示，今年適逢艋舺青山宮170週年，北港媽祖於11月29日抵達萬華，青山王將親自至火車站迎接媽祖並展開繞境，最後在龍山寺相聚，復刻1917年2位神明相聚的經典畫面，且為一起慶祝青山王渡臺第170次生日及難得的相聚，文總特別邀請好仙出品創辦人及藝術總監林佳齡Misc操刀設計香火袋。

廣告 廣告

林佳齡Misc指出，這次聯名香火袋設計，特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現，象徵陰陽調和與南北共振的守護意涵，色彩上也大膽捨棄傳統金紅色系，以新穎的配色重新詮釋，且首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，拆封的瞬間，不僅是開啟一枚平安符，更像親手啟動一場祈願儀式，而這份設計更是以現代視覺語言傳遞的祝福，延續傳統信仰的敬意，同時為信仰物件開啟新的觀看方式與時代詮釋。另林佳齡Misc提及，香火袋設計圖初稿完成後，特別擲筊連線請示青山王、媽祖2位神明，得到媽祖希望形象能更溫柔、秀氣一點的答覆後進行修改，很開心最終成品2位神明都表示「很喜歡」。

另外，文總秘書長李厚慶說，艋舺大拜拜不只是臺北3大廟會之1，更是萬華1年1度重要的慶典，大拜拜過去多為當地人參與，自2020年起，文總透過文化參與的方式，一起讓更多人知道這個極具意義的活動及這個美麗的城區，並在這幾年，看到愈來愈多年輕人走進萬華，以不同視角重新認識並認同這個地方，身為萬華人覺得很感動也很榮幸。

「2025萬華大鬧熱」時間自下午2時至晚上9時，地點涵蓋萬華康定路至青山宮，規劃音樂演出、城市散步、在地市集及講座等，集結李英宏 DJDIDILONG、春艷、someshiit 山姆、趙翊帆、阿夫Suhf、林潔心及That’s My Shhh等17組新世代嘻哈饒舌歌手、逾40組在地店家及多場文化活動，邀請大眾一起走進萬華，認識這座擁有百年歷史的老城區。

文總特別邀請設計師林佳齡Misc操刀「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」，以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺。（文總提供）

「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存。（文總提供）

「2025萬華大鬧熱」將於11月29至12月6日熱鬧登場，地點涵蓋萬華康定路至青山宮。（文總提供）

慶祝青山王渡臺第170次生日及難得的相聚，文總特別邀請好仙出品創辦人及藝術總監林佳齡Misc操刀設計香火袋。（文總提供）