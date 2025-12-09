艋舺青山王祭登場！蔣萬安出席起轎 祈願庇佑萬華

台北市長蔣萬安（前中）9日出席「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」，親自扶轎護駕，替活動揭開序幕。（趙雙傑攝）

一年一度的艋舺青山王祭活動近日登場，台北市長蔣萬安9日出席「艋舺青山宮暗訪第一日—起轎儀式」，一抵達便向鄉親問好致意。他表示，非常開心來到艋舺與大家結緣，隨著青山宮八將團高亢激昂的喊班聲，恭請青山王爺升壇，一年一度的艋舺青山宮暗訪暨遶境活動也正式揭開序幕。

蔣萬安提到，自青山王坐鎮萬華以來，不僅庇佑地方發展，更陪伴鄉親度過無數挑戰，是萬華最重要的信仰中心，也是大家的心靈依靠。今年適逢青山宮建宮170週年，祭典活動更是規模盛大、內容豐富。

他表示，市府將全力支持青山宮盛會，讓文化能量擴散全市。捷運板南線已推出「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳，共同行銷青山王祭典；今年西門町藝文紅壇規模也再升級，市府並派出藝閣車參與大遊行。12月7日更將與青山宮合辦「青山王音樂祭」，並與艋舺商圈合作推出多項優惠，希望帶動地方整體發展。他強調，市府一定全力支持，一起讓艋舺更好。

談到萬華地方建設，蔣萬安指出，萬大線第一期捷運車輛已於去年11月運抵台灣，力拚2027年順利通車；艋舺公園改造工程也已開工，預計明年8月完工；同時第一果菜市場與魚市場改建也正全速推動，為萬華注入新活力。

蔣萬安熱情邀請大家，把握接下來三天一同參與，感受艋舺熱鬧滾滾的祭典氛圍，品味在地美食與夜市魅力。他相信，在市府與地方共同努力下，萬華的未來一定會更加興盛。最後，他也在青山宮前祈願青山王庇佑萬華，讓大家財源廣進、平安健康、事業順遂。

