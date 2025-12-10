艋舺青山王祭西門町登場 「真人藝閣車」演出吸睛

衝轎儀式開始，現場氣氛沸騰，信眾們聚集在街道兩旁，恭候青山宮靈安尊王。一年一度的艋舺青山王祭系列活動接續登場，為了配合青山宮170週年慶典，市府在捷運西門站前廣場，設置藝文紅壇展演區，邀請多組文資團體與在地陣頭表演。

晚會現場除傳統的官將首、樂隊、花車巡遊外，還有融合現代藝術，與廟會文化的「真人藝閣車」，搭配充滿視覺與聲音震撼的陣頭演出，使街區瞬間變成大型戶外劇場。整個西門町被信徒和遊客擠得水洩不通，夜市、美食、街頭藝文加上宗教祭典，人潮熙攘、氣氛熱烈。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安來到現場，參與迎神儀式並出席紅壇晚會。他表示，今年青山王祭規模空前，希望透過文化與藝文融合，讓更多市民與旅客感受艋舺的宗教與地方文化底蘊。不只在晚上舉辦的暗巡獨具特色，週四登場的遶境，包括北港媽祖等6大宮廟，都將齊聚，也讓信徒相當期待。

2025年青山王祭結合暗訪遶境與紅壇藝文展演，不僅保留傳統夜巡儀式，也讓古老祭典與都市街區、流行文化融合。透過藝閣車、街頭演出、夜市活動等設計，讓廟會不再只是宗教儀式，而是城市夜生活與文化交流的盛宴；對年輕人與遊客來說，更是認識艋舺、認識台北另一面貌的窗口。