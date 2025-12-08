「艋舺青山王」明起3天繞境明 北市警交管路線一次看

「114年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將於明（9）起日連續3天舉行，北市警方將分時段規劃車輛行進動線及交管，提醒民眾配合各項交通疏導管制措施。

12/9青山宮夜巡暗訪路線圖。（圖／警方提供）

萬華警分局指出，今年適逢青山宮建宮170週年，艋舺青山宮集邀北港朝天宮、朴子配天宮、西螺福興宮、大庄浩天宮、臺中忠福堂、木柵集應廟等宮廟明日起在萬華區贊境，預計將湧入大量信眾。

萬華警方接連3天遶境活動實施交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制，為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，並針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，維護廟會遶境活動交通安全與秩序。

警方呼籲，參與活動民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運前往，駕車行經活動區域範圍，請配合勤務人員之指揮疏導，交通管制最新狀況，將由警廣及臺北電臺隨時插播，提供民眾最新訊息，請駕駛人注意收聽提前改道行駛。

交管時間與路線如下：

一、12月9日(星期二)

(一)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

(二)16時起至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

2.廣州街(昆明街-環河南路)東西雙向彈性管制，建議車輛改道桂林路、和平西路。

(三)9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

1.康定路(桂林路-貴陽街)兩側。

(四)實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷(均含)以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段(均不含)以西，成都路(不含)以南。

12/10青山宮夜巡暗訪路線圖。（圖／警方提供）

二、12月10日(星期三)

(一)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

(二)17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：

1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。

2.成都路管制往西(上中興橋)，建議車輛改道忠孝橋。

3.康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。

(三)9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

1.成都路(中華路-西寧南路)兩側。

2.康定路(成都路-廣州街)西側、康定路(桂林路-貴陽街)兩側。

(四)實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷(均含)以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段(均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)以西，忠孝西路2段(南側含)以南。

12/11青山宮夜巡暗訪路線圖。（圖／警方提供）

三、12月11日(星期四)

(一)管制時段：17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

2.環河快速道路(往南)管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。

(二)管制時段：17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

4.環河快速道路(往北)管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

(三)17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：

1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。

2.成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋。

3.康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。

(四)實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路(均含)以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。

