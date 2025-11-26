艋舺青山祭藏選票 市議員擬參選人爭曝光

▲艋舺青山王祭170周年記者會，藍綠民代都到場出席。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 台北市萬華區青山宮，是全台最具歷史與文化影響力的廟宇之一，至今已有超過170年的歷史。來自四面八方的信徒與遊客齊聚於此，香火鼎盛的青山宮不只是北市長候選人爭相參拜之地，也成為藍綠白市議員候選人參拜、爭曝光必到廟宇。

青山宮今日（26）舉行「青山王祭170周年」記者會，現場以萬華特色小吃展出、震撼舞獅以及在地舞團的精彩演出揭開序幕。今年青山王祭的系列活動以「回歸傳統、文化創新」為核心，讓宗教儀典與地方生活緊密結合。記者會現場特別準備肉圓、傳統餅舖、青草茶鳳梨酥等多達14間萬華經典知名美食，雖不販售，但透過展示與香氣體驗，讓來賓一踏入現場便能感受萬華獨具魅力的飲食文化。舞獅表演象徵青山王的威德庇佑，氣勢磅礴，萬華在地舞團亦以融合現代舞與傳統文化的形式呈現多元文化美學，為活動注入嶄新的藝術能量。

「青山王祭170周年」記者會也吸引多位現任民代，與有意參選2026北市議員的擬參選人參加，除中正萬華區立委吳沛憶外，還包括民進黨市議員劉耀仁、洪婉臻、國民黨北市議員郭昭巖，而市議員吳志剛也派辦公室人員出席。另外，有意參選的民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋、前北市府副發言人郭音蘭也都到處。

今年的青山王祭將自11月26日起展開一系列精彩活動。11月29日北港媽祖駐駕萬華，正式開啟信仰盛典。12月5日起青山宮廟埕將迎來首次舉辦的「超級夜總會」節目，為為期三晚的音樂活動點亮萬華夜色；12月6日與7日則由「萬華大鬧熱」、「青山王祭展演」與文化市集結合，帶來連續兩天的民俗、藝術與地方創意展演。

進入重頭戲的12月9日至11日，更將迎來連續三天的繞境盛典。12月9日由林茂賢教授帶領陣頭文化導覽，並於舊西園一帶展開繞境活動，真人詩藝閣同步上陣，讓街區瞬間化身移動的文化舞台；12月10日繞境隊伍轉往舊龍山地區，除了延續詩藝閣的吸睛演出，更邀請日本伏木曳山祭「Kenkayama」進行跨國交流表演，呈現多元民俗的精彩交會；12月11日則迎來祭典最高潮的正日遶境，六大友宮共同贊境，場面盛大、信眾雲集，將青山王祭推向年度最熱鬧的時刻。

此外，青山宮也與食品業者、北捷公司合作，推出限定版乖乖、艋舺青山祭170週年限定版悠遊卡，藉由全方位讓民眾能從不同面向認識這項歷史達170年的重要祭典。





