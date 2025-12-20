艋舺龍山寺信眾捐贈4輛資源回收車

艋舺龍山寺及信眾李阿杏、張煌義捐贈台北市環保局四輛資源回收車。（台北市環保局提供）

記者王誌成∕台北報導

為提升台北市資源回收清運量能，艋舺龍山寺及信眾李阿杏、張煌義捐贈環保局三點四九噸資源回收車四輛，二十日在艋舺龍山寺舉辦捐贈典禮，市府副秘書長王玉芬出席受贈。

王玉芬表示，艋舺龍山寺不僅是台北市重要的信仰中心，更長期推動公益、濟助弱勢，自九十三年以來已多次捐贈消防局救災車輛及裝備。此次集合信眾捐贈環保局四輛資源回收車，為台北市首批由民間捐贈的清潔車輛，展現「慈悲為懷、護持環境」的信念；車子均符合柴油車六期排放標準、降低碳排放，也呼應市府淨零排放與永續發展的政策目標。

環保局表示，全新的清潔車輛不僅提高清潔隊員的職安保障，精進環保服務效能，持續提升市容清潔與環境永續效能，打造宜居永續的城市。透過清潔車輛汰舊換新，也有助於提升空氣品質，有益市民的呼吸及健康，為市民營造更優質友善的生活空間。