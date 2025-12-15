艋舺龍山寺千人搶點燈！ 800張號碼牌半小時搶光 搶頭香女「7天前來排」

龍山寺今日開放現場點燈，800張號碼牌開放領取不到30分鐘就瞬間搶光。永慶房屋提供



今日（12/15）天氣受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，清晨最低溫僅7.1度，不過台北艋舺龍山寺前仍有許多民眾不畏寒冷，今日上午6時開放現場排隊點燈安太歲，近千名信徒深夜就前往排隊，800張號碼牌火速被發完，搶到頭香的女信眾透露，她從8日就在現場排隊，連續15年都搶到第一名。

龍山寺今日早上開放排隊點燈，天還沒亮就看到近千名民眾帶著塑膠椅、籃子到廟前排隊，椅子和椅子中間還用尼龍繩串起來，似乎擔心有人插隊，現場民眾還自製號碼牌，相當有秩序。

搶到頭香的女信眾表示，他們家從8日就開始輪班排隊，到今日總共排了一個禮拜，過去主要是點藥師燈，祈求小孩、家人身體健康，也會點平安燈。該名信眾也透露，他們家已是連續15年的頭香，先前因為小孩生病才開始排隊點燈，之後每年都會來點燈。

廟方提醒，生肖屬馬、鼠的民眾可到廟裡安太歲，若其他生肖想報名安太歲也可以，並無特別限制。至於是否要點其他光明燈，廟方表示可依照個人需求自行選擇。除了到現場排隊點燈，龍山寺自8日上午10時起，也開放網路報名點燈，額滿為止。

