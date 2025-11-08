艋舺龍山寺捐新北消防救援裝備 侯友宜感謝守護救災安全
艋舺龍山寺今（8）日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。
侯友宜表示，感謝艋舺龍山寺捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。
消防局也感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。
