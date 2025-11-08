艋舺龍山寺捐贈新北消防器材 侯友宜回贈感謝狀 (圖)

其他人也在看
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 9 小時前
太子集團2陸籍幹部多次來台 移民署：非「商務」申請均依法審查
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導柬埔寨「太子集團」近期遭踢爆涉嫌跨國詐騙、洗錢等，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人，其中4人獲法院...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
「愛到失去自己」引共鳴 《好好吃飯2》森林吻戲後上演心碎分離
《就算一個人也可以好好的吃飯2》首播後，迅速登上公視+熱門排行榜亞軍，第一部五集播出後「主角胡宇威在劇中流暢做菜的帥氣模樣被觀眾大讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎三尺。鏡報 ・ 10 小時前
寶象建設以建案為標的 舉辦攝影比賽和攝影展
高雄澄清湖環湖生活圈，因獨具湖景風光，吸引寶象建設、浤圃建設、永信建設和華雄建設等多家建商搶進推案，每坪實登售價從35到43萬元之間，為了吸引各界關注「寶象住圓山」基地的圓山風華與生活藝術，寶象建設舉辦《圓山一瞬》攝影比賽，8日頒獎得獎並展開為期一個月的攝影展覽。中時財經即時 ・ 12 小時前
紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫
（中央社台北8日電）紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。中央社 ・ 16 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 9 小時前
雙媽會應援奪冠 樂天慈護宮還願
記者陳華興∕桃園報導 樂天桃猿奪下隊史第八座總冠軍、也是球團自樂天接手…中華日報 ・ 8 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...華視 ・ 9 小時前
花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以...華視 ・ 9 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
第四屆「二○二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於昨（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過二五○○名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
北港媽祖盃馬拉松熱鬧登場 (圖)
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日在雲林北港盛大登場，以「為愛而跑、為平安而跑」為核心主軸，逾萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟。中央社 ・ 10 小時前
宋家豪桃園亞洲職棒交流賽登板 主投1局無失分 (圖)
日職樂天金鷲隊陣中台灣好手宋家豪（圖）8日在2025桃園亞洲職棒交流賽登板，用8球投1局無失分、飆速151公里。中央社 ・ 8 小時前
日本饒舌歌手晋平太逝世！家屬心碎發訃告證實 享年42歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導日本饒舌界歌手晋平太的家屬今（8）日在X上發文，沉痛宣布晋平太已於日前離世，享年42歲。文中並未提及確切死因，消息曝光...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台中犁記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中犁記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 7 小時前
媽祖牽線 日本正妹跨海尋根圓夢
在台灣出生的日本音樂創作者佐藤香里，1歲時父母離異，她隨母親回日本定居，和在屏東的父親失去聯繫30多年。今年初屏東市瑞光里長盧逸洋接到她的尋親任務，因線索極少，一直無法突破，直到向里內信仰中心聖母宮求助，獲得3個聖筊後終露曙光，不久就找到佐藤香里已逝父親的長眠之處；佐藤香里今（8）日在家人陪同下祭拜自由時報 ・ 8 小時前
去日本要小心！流感疫情大爆發 專家揭「最危險族群」
（記者周德瑄／綜合報導）日本近期爆發流感疫情，疫情規模已進入全面大流行階段。旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧在 […]引新聞 ・ 13 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前