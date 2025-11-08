艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。
消防局長陳崇岳表示，感謝龍山寺長期捐助救災設備，此次捐贈價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組4套，及潛水救援裝備1套，能有效縮短救援時間、降低民眾財產損失並保障生命安全。
市長侯友宜今天在捐贈典禮表示，艋舺龍山寺於民國104年南港復興空難救援期間，得知新北救難人員冒著低溫搜救，立即捐贈半乾式防寒衣供前線人員使用。10年來已累計捐贈總值約新台幣6718萬元的各式救災器材，協助新北提升消防與救護能量。
他表示，這次捐贈的震災支撐器材組與潛水救援裝備，不僅能提升消防人員在地震或水域災害現場的安全性與效率，也實踐觀世音菩薩的慈悲精神。（編輯：張銘坤）1141108
