艋舺龍山寺開放點燈 民眾不畏低溫徹夜排隊

台北市艋舺龍山寺，今（15）日起開放現場排隊點燈，每天限量發放800張號碼牌，吸引不少民眾不畏低溫前往排隊卡位，還有民眾從8號開始就與親友不斷輪班，為的就是要保住第一位，搶得頭香。

天還沒亮，大批民眾不分男女老少，不畏冷氣團發威，穿著厚重衣物戴起毛帽口罩，坐在自備的板凳上，一邊排隊一邊聊天，這裡是台北市艋舺龍山寺，每到歲末年終許多人會前往廟宇點燈，替新的一年祈福。

今（15）日龍山寺開放現場排隊點燈，早上6點發號碼牌7點開始辦理，一路持續到17日，不少民眾早在清晨就排隊卡位，而排在第一位搶頭香的林小姐，從8號就開始與親友輪班，更是連15年都前來點燈，民眾林小姐說：「大概就從8日開始排，最主要是(點)藥師燈，再來就是平安燈，平安燈就是保平安，全家平平安安。」

點燈要點什麼燈？其實大有學問，以龍山寺為例，文昌殿與聖母殿，都可以點光明燈，差別在一個是祈求智慧增長，一個是事業順利，點藥師燈希望能消災延壽，病痛趕快消失不見，財神燈則祈求生意可以興隆，吉祥燈常保安康，平安燈則希望闔家平安。

工作人員說：「啊拿了號碼牌。」時間一到工作人員拉開鐵門，民眾紛紛前來領取號碼牌，每天的號碼牌限量800張，每人限領一張，為了求平安保安康，民眾漏夜排隊替家人親友祈福，希望來年順順利利。

