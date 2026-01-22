《艋舺》刺青師暴走！問病情被回「快死了」怒毆醫 本人發聲還原經過

社會中心／林昀萱報導

知名刺青師李耀鳴毆打醫師，在社群平台發聲還原經過。（圖／資料照）

馬偕醫院淡水院區驚傳醫療暴力！曾指導電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》的54歲知名刺青師李耀鳴疑因不滿問「多久會死」遭宋姓醫師回應「快了」，朝醫師揮拳攻擊，宋姓醫師怒報案提告，全案依傷害、強制及醫療法等罪嫌函送法辦。對此，李耀鳴事後也在臉書還原經過，強調並非因醫師回應直白動怒，而是不滿診療過程草率。

李耀鳴過去是西門町刺青店老闆，亦是台灣紋身職業總工會創會理事長，曾指導電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身，後因諸多案件纏身逐漸淡出刺青店經營。19日下午2時許，李耀鳴前往馬偕醫院淡水院區血液腫瘤科就診。宋醫師告知他要裝人工血管，他詢問：「需要裝多久？化療多久？」宋醫師竟回：「裝到死！」李耀鳴聞言頓時愕然，接著開口再問：「那我多久會死？」宋醫師又說：「快了」，讓他氣得朝宋醫師左胸揮出一拳。

刺青名師李耀鳴前往淡水馬偕醫院就診時毆打醫師。（圖／翻攝畫面）

淡水分局在19日下午2時54分接獲報案，指出淡水馬偕醫院馬偕樓門診區發生口角糾紛，警員趕抵現場診間已無糾紛情事。進一步詢問宋醫師也並未表明自己受攻擊。一直到21日，宋醫師才自行到分局報案，表示受李耀鳴揮拳胸部挫傷，警方循線通知李耀鳴到案說明，全案訊後將依傷害、強制及違反醫療法等罪嫌函送法辦。

對此，李耀鳴在臉書強調「動手就是不對，這我該認錯」。他還原事情經過，當天是他第二次看宋醫師的診，他預約前往看前次癌症痊癒後定期檢查的報告，若有復發才會安排後續治療。他控訴一進診間，宋醫師就說癌細胞復發，並未提供任何正子檢查的影像及檢查報告分析，直接要他當日裝設人工血管準備化療。「癌症的治療方式有很多，抗癌成功過一次的我自己也當然會私下做功課，所以就覺得這位醫師非常輕率，當下即問人工血管會裝多久，他很不耐煩的口氣回會一直裝著。」李耀鳴認為，治療方式很多，但醫師卻未主動知病患可以選擇的治療方式，讓他火氣上來詢問「那不是要裝到死」宋醫師說對，他繼續問「那請問我多久會死？」宋醫師回答「很快」，之後就爆發衝突。

李耀鳴強調，並非因為宋醫師講話直白而動怒。第二天他轉往榮總掛號問診，醫師詳細說明他近期所做的核磁共振，正子掃描等多項檢查結果，並告知我可以尋求的醫療方式，和宋醫師的診療結果及判定天差地遠。「我的癌細胞根本不是轉移，而是新生成的，還能繼續使用對我有效的放療」，慶幸當時沒接受宋醫生的治療模式。「我真的想問有多少人在被草率而直白的誤診判斷因驚恐之餘，為自己或家人做出難以挽回且遺憾的決定。」

