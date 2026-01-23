《艋舺》刺青師毆淡馬醫 臉書發文致歉道歉並揭診斷內幕

記者莊淇鈞／新北報導

新北市淡水區馬偕醫院內，本周一（19日）下午2時許，發生1起醫療暴力事件，曾指導電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身造型的54歲知名刺青師「Kevin」李耀鳴，先詢問：「人工血管要裝多久？」，宋醫師（40歲）則回：「裝到死！」，李耀鳴又問：「那我多久會死？」，宋醫師又回：「快了！」，引發李耀鳴不滿情緒，隨即一拳擊中對方左胸；事後宋醫師前往淡水分局報案，警方循線通知李耀鳴到案說明，全案將依傷害、強制及醫療法等罪嫌函送法辦。對此，李耀鳴本人發文致歉並還原事發經過。

警方詢問遭毆打醫師當時情形。（圖／翻攝畫面）

李耀鳴昨天在臉書發文表示，「動手就是不對，這我該認錯」，接著提到當天與淡水馬偕醫院血液腫瘤科的醫師首次約診為2個月前，由對方安排做癌症痊癒後的定期檢查，第2次就發生衝突，當時他去看診及定期檢查的報告，一進診間醫師就說診斷出癌細胞復發，完全沒讓我看任何正子檢查的影像及檢查報告分析，直接就要我當日裝人工血管，準備做化療。

李耀鳴說自己抗癌成功過，癌症的治療方式有很多，當然會私下做功課，因此覺得該名醫師非常輕率，當下他問人工血管會裝多久？豈料，對方卻用不耐煩地口氣回：「會一直裝著」，他回想先前做放療及化療一週1次，當時並沒有裝人工血管，更何況治療癌症的方式可評估選擇，認為醫師應主動告知治療方式，而不是讓病患不知所措，「覺得像當白老鼠，來做為醫師資歷的墊腳石」，因此當下有點火氣。

李耀鳴接著問「那不是要裝到死？」該醫師回「對。」他續問「那請問我多久會死？」，對方表示「很快」，他聽聞後氣炸表示要到醫評單位檢舉，雙方隨後發生肢體衝突。李耀鳴表示，癌症治療方式多元，醫師應主動告知可行方案，而非讓病患感到被迫接受。

自己事後另赴台北榮總掛號檢查，北榮醫師詳細說明各項掃描結果，並告知癌細胞並非轉移而是新生成，仍可採用對其有效的放射治療，與宋姓醫師的診斷「天差地遠」。他慶幸當時未接受原本的治療模式，否則可能導致難以挽回的後果。

對此，淡水分局表示，19日下午2時54分，勤務中心接獲報案，指出淡水馬偕醫院馬偕樓門診區發生口角糾紛，警員獲報後趕抵現場，診間已無糾紛情事，警員進一步詢問事情經過，宋醫師並未表明自己遭受攻擊。

21日宋醫師自行前來本分局報案，並表示當天他在診間問診時，李耀鳴因不滿醫療行為，一時情緒失控，揮拳擊中他的左胸，造成他的胸部挫傷；本分局依規定受理報案，循線通知李耀鳴到案說明，全案訊後將依傷害、強制及違反醫療法等罪嫌函送法辦。

