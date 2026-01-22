《艋舺》刺青師爆走！不滿裝人工血管 狠拳重擊馬偕醫左胸

知名刺青師李耀鳴日前在醫院揮拳揍醫師。翻攝臉書

淡水馬偕醫院19日下午發生醫療暴力事件，40歲宋姓醫師在診療過程中，遭患者揮拳擊中左胸，警方獲報後通知涉嫌人到案說明，而這名揮拳揍人的病患，就是過去曾遭警方列為「治平對象」提報流氓的54歲知名刺青師李耀鳴，警詢後依《刑法》傷害、強制罪及違反《醫療法》等移送士林地檢署偵辦。

據了解，李耀鳴罹患口腔癌末期，19日下午2點多回到淡水馬偕醫院複診，在醫師問診過程中，疑似有關裝設人工血管問題令李男不滿，當場暴走，朝宋姓醫師揮拳，擊中其左胸造成挫傷。

警方接獲報案，原本聲稱醫院發生口角糾紛，警方趕往現場時，已無糾紛情形，經詢問被害醫師後，才得知案發情形，後續通知李男到案説明，警詢後依《刑法》傷害、強制罪及違反《醫療法》等移送士林地檢署偵辦。

李銘耀是知名刺青師，過去在北市西門町成立刺青工作室，也因曾指導《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身而打出名號，但他曾因不滿社區門禁磁扣問題，作勢毆打保全，最後被依恐嚇罪嫌判處拘役20天，得易科罰金，此外還曾及涉強盜、傷害、妨害公務等案件遭判刑，甚至被警方列為「治平對象」提報流氓。



