《艋舺》刺青指導李耀鳴痛毆馬偕醫 3罪名遭函送法辦

新北市淡水區馬偕紀念醫院19日下午驚傳醫療暴力事件。54歲知名刺青師「Kevin」李耀鳴，曾為電影《艋舺》等作品擔任刺青指導。因不滿癌症診療結果，涉嫌在門診區揮拳攻擊40歲宋姓醫師。警方已依《刑法》傷害罪、強制罪及違反《醫療法》等罪嫌，將李男函送地檢署偵辦。

當日李耀鳴前往淡水馬偕醫院血液腫瘤科，聽取定期癌症追蹤檢查報告。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事發當日李耀鳴前往淡水馬偕醫院血液腫瘤科，聽取定期癌症追蹤檢查報告。宋姓醫師於診療過程中告知其癌細胞疑似復發，並建議當日裝設人工血管，準備進行化療。不過，李男認為醫師未提供影像或檢查報告加以說明，診斷及治療建議過於倉促，雙方因此發生口角。

李男在詢問人工血管需裝設多久時，醫師回應態度不耐回答「 會一直裝著」。（圖／翻攝李耀鳴臉書）

據了解，李男在詢問人工血管需裝設多久時，醫師不耐回答「會一直裝著」，隨後雙方言語衝突升高。李男進一步追問多久會死，醫師則回答「很快」，李男聽後情緒失控，最終發生肢體衝突，宋姓醫師遭揮拳擊中左胸，造成胸部挫傷。

李耀鳴事後在社群平台發文還原事發經過，坦言「動手就是不對」，並為自己的行為道歉。他強調自己並非因醫師說話直白而動怒，而是認為醫療判斷與溝通過程不夠完整。李男表示，隔日前往台北榮總尋求第二意見後，醫師詳細說明核磁共振、正子掃描等檢查結果，並指出其癌細胞屬新生成，仍可採取放射治療，與淡水馬偕的診斷結論有所不同。

對此，院方及相關單位尚未對醫療爭議細節進一步回應，案件已進入司法程序，相關責任與診療爭議，仍待檢方及醫療評鑑單位釐清。

