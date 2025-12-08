艦載機雷達照射風波 陸日互嗆

日本政府8日就大陸艦載機在沖繩周邊公海以雷達照射自衛隊F15一事強烈反擊，指自衛隊始終保持安全距離，已向中方提嚴正抗議。事發時，遼寧號艦載機兩度照射日方戰機，前航空自衛隊幕僚長警告，若為火控雷達，等同具備發射飛彈的前置動作，風險極高；大陸則主張訓練合法合規，反指日方擅闖演習、刻意炒作。

官房長官木原稔表示，自衛隊依照任務要求、在安全距離內行動，陸方指控自衛隊機「多次接近干擾」不符事實。他並表示，不會公開本案是否啟用日中防衛當局間的熱線，但強調避免意外衝突與建立即時溝通機制的重要性。7日另有報導稱大陸稀土出口日本程序延宕也遭到木原否認，稱「現階段暫無顯著變化」。

6日16時許及18時許，大陸航母遼寧號的J15艦載機兩度以雷達「間歇性照射」在沖繩本島東南側執行任務的自衛隊F15戰機。自衛隊同時確認，遼寧號6日當天共約50架次艦載機起降，7日同樣有約50架次。相關人士透露，遼寧號8日仍在日本周邊太平洋航行。

防衛省解釋，戰鬥機前端所配置的雷達，主要用於兩項功能：第一種是搜索，大範圍發射電波，以確認周圍飛行物的位置；第二種是火器管制，針對特定目標集中發射電波，掌握高度、速度、航向等資訊，以供瞄準。防衛省目前尚無法判斷大陸此次使用的類型。

前航空自衛隊幕僚長、具多次緊急升空（scramble）經驗的杉山良行向《朝日新聞》表示，若此次照射的雷達為火器管制雷達，「就代表可在『鎖定』狀態下發射飛彈」，是國際軍事運作中極為危險的行為。他表示，戰機探知到自身遭到鎖定，機內就會響起警報，飛行員勢必會直覺「飛彈可能來襲」，並採取動作脫離鎖定狀態。杉山指出，過去從未聽聞中國以火控雷達照射自衛隊機；然而，中國海空軍「國際經驗值不足」，容易採取不當行動。

日本共同社8日在大陸外交部例行記者會提問，中國海軍戰鬥機以雷達照射自衛隊戰鬥機目的為何？發言人郭嘉昆回覆，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作。郭嘉昆稱，此次事件關鍵是日方擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾。日方此時蓄意散布和炒作軍事安全領域的虛假資訊，渲染緊張局勢，完全是別有用心。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。