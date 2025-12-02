良十四世首度出訪 傳遞希望與和平

天主教教宗良十四世首度進行海外訪問，繼土耳其後，來到了黎巴嫩。梵蒂岡強調，教宗此行是為了傳遞希望與和平。在黎巴嫩，天主教徒約占總人口28%，是僅次於伊斯蘭教的第二大宗教，教宗也和伊斯蘭領袖進行跨宗教對話，共同為黎巴嫩的黎民百姓謀福祉。

歡呼聲中，中東地區的重要天主教據點黎巴嫩，迎來希望與和平的訊息。

天主教教宗 良十四世：「親愛的年輕人，也許你們心有不甘，繼承了這個飽受戰火撕裂，被不公義摧殘到面目全非的世界，但希望仍然存在，在你們的心中。」

廣告 廣告

天主教教宗良十四世首度進行海外訪問，繼土耳其後，來到了黎巴嫩。行程之一是前往山區的修道院參訪，這座修道院是黎巴嫩聖人聖夏貝爾（Saint Charbel）的長眠之地，他在1977年由教廷正式封聖，在基督教群體之外，也極受尊崇。

天主教信眾：「我帶著孩子們，8歲和11歲，凌晨3點就來了，我們不在乎風雨 ，只在乎能來到這裡，請求教宗對黎巴嫩教會說，請關注他們的子民。」

外媒分析，黎巴嫩歷經戰火、經濟崩潰與人口外移，這次訪問意義非凡。

天主教徒約占總人口28%，在這個宗教多元化的國家，各宗教領袖也希望借助教宗的影響力，改善老百姓的處境。

伊斯蘭教什葉派領袖：「我們把黎巴嫩的命運，交到您手中，希望您發揮影響力，呼籲國際社會協助我們，擺脫長久以來的各種(政經)危機，以及以色列侵略造成的後果。」

宗教間的對話，盼能在分裂與動盪之間，搭起溝通的橋樑，為這片飽受紛爭所擾的土地，重新點亮和平微光。

更多 大愛新聞 報導：

蟲害飄洋過海 黎巴嫩松樹林告急

