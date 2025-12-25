良友會表揚優秀特境學子 翻轉人生三勇士現身說法

「良友會」表揚優秀特境學子活動到今年已經持續二十一年，今年共有160位學生獲得表揚，公益講座在充滿祝福與感恩的聖誕節當天，選擇在東區平實公園「ㄆㄤˋ的故事」園區優美的環境中舉辦，市長黃偉哲、教育局副局長楊智雄、良友會榮譽主席曾順良、會長陳軍旭及東區各國中小學校校長皆到場參加。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 「聖誕有愛、未來有光」今（25）日開啟第二十一屆曾順良之友會表揚優秀特境學子公益講座的序幕，邀請三位憑藉教育與毅力翻轉人生的知名人士，包括運動界統一獅總教練「大餅」林岳平、企業界比菲多國際股份有限公司副董事長王育堂、及市議員曾之婕，以自身的真實故事啟發每一位身處特殊境遇的孩子。

由「良友會」主辦的表揚優秀特境學子活動，到今年已經持續二十一年，從餐會共餐，疫情期間改以許願市集型態持續舉辦，議員曾之婕為使活動更具意義，去年邀請「玫瑰墓樂團」結合反毒反暴力反霸凌進行生命故事的音樂會，令與會師生都為之動容，今年共有160位學生獲得表揚。

今年的公益講座在充滿祝福與感恩的聖誕節當天，選擇在東區平實公園「ㄆㄤˋ的故事」園區優美的環境中舉辦，市長黃偉哲、教育局副局長楊智雄、良友會榮譽主席曾順良、會長陳軍旭及東區各國中小學校校長皆到場參加。

首位登場的是12強中華隊冠軍的投手教練「大餅」林岳平，他曾經在職棒球員生涯中進行心臟瓣膜置換手術，復出後還能飆出更快的154公里球速，擔任總教練在今年完成執教三百勝的紀錄，明年也將帶領中華隊投手群出賽WBC經典賽，他以自身的經歷勉勵現場的同學要不怕困難堅持勇往直前的信心，就像球賽一樣要堅持到最後一刻，他還特地將活動出席費委請曾之婕代為轉贈給建興國中棒球隊。

「比菲多」國際股份有限公司副董事長王育堂緊接著登場，他在25年的創業過程，創立品牌不下50個，但冷藏市場的起起落落、瞬息萬變，成功的品牌譬如比菲多、植物の優、純萃喝、卡打車、質立等等，他同時也是「客美多」咖啡及「ㄆㄤˋ的故事」總經理，其中「ㄆㄤˋ的故事」是用父愛與溫度經營的烘焙品牌，是他為孩子留下的溫度與人生創作，用奮鬥的過程與同學們共勉。

市議員曾之婕則以他自身的經歷勉勵每一位身處特殊境遇的孩子，他在台南讀的是設計藝術，高中畢業後就隻身前往澳洲繼續大學學程，在國外居住多年，目前從事政治工作，極力推動台南市的城市美學，個性熱情陽光，希望能夠帶給同學們及台南市民朋友正面陽光及溫暖的力量，為台南市更好的發展前景貢獻心力。

今年活動還設有「祝虎（福）婕作」留言牆，結合台南金虎爺會聖巡堂的文創意象及曾之婕的勵志語錄籤詩，和獲獎的學生們互動，為學子們送上祝福，讓活動更增添暖心與歡樂氣氛，主辦單位也頒發象徵希望與肯定的獎狀與獎金給每一位獲獎學生，讓他們在節慶的祝福中感受社會的溫暖與鼓勵。

