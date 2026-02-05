讀書包含兩層意義，也就是狹義的閱讀書籍（看冊）及廣義的接受教育（讀冊），兩者相輔相成。具體而言，學校教育必須有教科書，也有參考書，念研究所則是期刊論文多於專書，現在則盛行網路呈現。書籍的功能相當多元，除了知識的取得，更有文化傳承、休閒娛樂；多年來書市萎縮，養生保健、命理、理財、國考永遠是長銷書。

我從小喜歡看課外讀物，國小的時候先是由《國語日報》的注音童書入門，接著是東方出版社的白話古典名著，特別是《東周列國演義》，影響我日後念國際關係及外交政策。國中寒暑假每天到學校圖書館借書，老師說不可念得太快，以免害她尚未登錄就來還書。念高中時沒有太多零用錢買書，往往站在書架前翻閱，感念彰化市中山路書局的老闆娘不會給窮學生白眼。

念大學除了看盜版原文書，大學口還有更多書店，香草山書屋書籍不多，老闆或店員（蘇慶黎）會趨前介紹書籍。省吃儉用買鄉土文學、黨外書籍等，大學畢業時就擁有1千本書，還仿效杜威十進位分類。等到專門進口文學書籍的書林書店開張，我買了海明威小說《妾似朝陽又照君》原文，在苦悶的寒假埋頭改譯。即使在金門當兵，還買得到李敖的《千秋評論》。

到美國念書，周末喜歡開車逛舊書店，也從碩博士指導教授接收不少書籍，回國時跟朋友併20呎的貨櫃後送，被新聞局沒收了許多，相當心疼。30多年來，我除了自我要求每年集結論文出書，還充當知識掮客，籌辦100場以上學術研討會、出版專書，除了要拜託學者寫論文，也要四處張羅經費，宛如酒女。退休兩年有計畫撰寫歐洲強權興衰，反倒虎落平陽。

其實，我也很會念書，倒不是「書中自有黃金屋」那樣的動力，而是知識的飢渴；然而，關鍵不在於父母給的天分，而是老師的教誨。我小學念了5間，由蘇澳、宜蘭、三義、霧峰到彰化，班導須十八般武藝樣樣精通、不限於課本學業，難忘做人做事的春風化雨。進入國中，很多東西不能無師自通，需老師指點迷津；我對於黨外雜誌的接觸還是高中數學老師的提點。

我跟內人在美國念研究所，不論修課或論文指導，老師或有要求鬆緊的差別，即使有極少數讓外國學生卻步，大體是敬業的。我們在大學誤人子弟30多年，學生都是成年人了，我們能身教的已經不多，不外知識的傳道、授業、解惑。憑良心說，除非有「學而優則仕」的玄思，大部分同仁應該也是這樣自我期許。我想，基層中小學老師還要關心學生家庭，應該是更為辛苦。

賴總統在國際書展開幕致詞時透露，從小跟哥哥看武俠小說、跟姊姊讀瓊瑤小說，神來一句「好老師可遇不可求，找老師不如找好書」，相當錯愕。如果他的用意是沒有必要花錢念貴族學校，或許是對窮人家小孩的鼓勵；同樣地，念龍頭高中未必保證出人頭地，更不用說行行出狀元。然而當他說「好老師可遇不可求」，那是對絕大多數非「名校名師」的侮辱，更不用說所謂好書又是什麼？