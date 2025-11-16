良心被狗啃？高雄比特犬飼主「牽繩解放」攻擊浪浪 動保處要開罰15萬

記者洪正達／高雄報導

高雄14日晚間發生比特犬攻擊流浪犬事件，未牽繩的飼主恐遭動保處開罰15萬元。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

有問題永遠是飼主！高雄街頭14日晚間出現比特犬攻擊事件，當時一名男騎士帶著一隻比特犬出門，但未繫牽繩，看到路邊的黑色流浪狗隨即衝上前咬著，不論飼主拿著辣椒水、潑水等方式都無法阻止，對此脫序行為，動保處表示將會協請警方調閱監視器，若攻擊事件屬實，將開罰飼主最高15萬元。



據了解，這起事件發生在在14日晚間10點多，一名男騎士行經仁武區文中一街，身邊還跟著一隻未繫牽繩的狗，當時一發現路邊有另外一隻流浪犬，隨即像觸動攻擊機制般咬住流浪犬的脖子不放，飼主趕緊下車想拉開，但根本起不了作用；後來旁人提供辣椒水、潑水等，只有起一點點效果，但比特犬隨即越咬越緊，還將流浪犬拖行到別處，讓目擊者相當氣憤的是，如果比特犬咬的不是狗，而是手無寸鐵的小孩呢？

動保處則說，比特犬為農業部公告危險性犬隻，依動保法第20條第2項規定:出入公共場所或公眾得出入之場所，需有成年人伴同，並繫1.5公尺以內牽繩及配戴透氣口罩。違反者將依同法第29條第1項第5款處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

