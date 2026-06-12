良心領航系列(37)－榮耀時刻：表彰和平貢獻的互惠典範

非洲調解與仲裁法院院長阿里•烏赫米德特頒「榮譽與功績」證書予洪博士，肯定其對世界和平的貢獻。

▲非洲調解與仲裁法院院長阿里•烏赫米德特頒「榮譽與功績」證書予洪博士，肯定其對世界和平的貢獻。

為了表彰長期在推動國際合作與文化交流上的貢獻，峰會期間舉行了多場授獎儀式。大會主席Akkan Suver獲洪道子博士頒贈「全球和平與合作卓越貢獻獎」，表彰其長期致力促進歐亞地區和平、對話及相互理解，對推動國際合作與跨文化和諧貢獻卓著。同時，基金會秘書長Sezgin Bilgiç亦獲頒「和平文化貢獻獎」，肯定其在推動和平、跨文化交流與國際友誼上的長期努力與成就，對歐亞對話的深遠影響。

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馬爾馬拉集團基金會為表彰洪道子博士長年致力推廣愛與和平理念，並持續支持歐亞峰會的卓越貢獻，特委製一幅肖像藝術油畫，由基金會主席Akkan Suver博士偕同畫作創作者之一Mutlu Erbay博士親手呈贈，以致崇高敬意。

此外，洪博士亦獲非洲調解與仲裁法院院長阿里•烏赫米德特頒「榮譽與功績」獎牌及證書。阿里•烏赫米德談到，洪博士是為世界平等、安全、無戰爭、民主與人權而奮鬥的和平使者，實至名歸，理應獲得更多肯定。而他所領導的非洲法院不僅是調解投資者與國家糾紛的機構，同時也致力推動整個國際社會的世界經濟、文化、體育與社會發展。他認為世上不該有窮人，要保障安全、維護和平，捍衛人權等，但今日世界卻是失序、複雜、動盪又戰火蔓延，更凸顯這座獎項所承載的深刻意義。