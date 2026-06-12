良心領航系列(37)－洪道子博士專題演說：良心、透明與誠信的全球治理

第29屆歐亞經濟高峰會洪道子博士以「良心領航 透明誠信 和平永續」為題發表專題演說。

▲第29屆歐亞經濟高峰會洪道子博士以「良心領航 透明誠信 和平永續」為題發表專題演說。

洪道子博士於5月12日在峰會以「良心領航 透明誠信 和平永續」為題發表專題演說，提出應對全球危機的解方，獲得與會者高度關注與熱烈共鳴。

洪博士指出：我們的世界面臨日益嚴苛的挑戰，氣候異常造成生物滅亡的危機，因利益而起的區域戰火與紛爭，都讓日漸減少的生存資源成為地緣關係緊張的潛在因素。加上AI飛躍發展的禍福難料，科技、環保與人類心靈健康的平衡，更攸關區域和平穩定及人類生存發展。世人比以往任何時刻都更需要良心，以良心為本，行事決策透明、待人處事誠信；以此基礎，建立世界和平永續的基石。

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在制度與國際合作層面，洪博士強調：「透明與誠信」是全球穩定發展與和平的支撐。「透明」讓真相可見，「誠信」讓承諾可信，在「透明與誠信」原則下的良性互動，使各項合作存在自利與利他的平衡；在政策的制定與施行上，防止貪腐造成的弊端，國家資源得到公平合理的分配，提高政府效能，做到真正福國利民的永續發展。

「我們仍然有扭轉與改變的機會」洪博士演說最後也向與會者呼籲，只要更多人與各國願意以良心爲本，實踐「透明與誠信」，並在決策中兼顧情理法，將有助於建立信任與利眾的共識，進而為世界的未來注入良心與愛的能量，善的循環也將隨之運轉。