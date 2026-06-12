良心領航系列(37)－親訪團見證三千年止戰和約 以智慧締造百年和平

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太極龍拳與龍旗展演，寓意以剛勁之力守護和平、以奮進精神邁向目標。（左圖）



象徵圓滿、吉祥的蓮花，以及長青、長壽的松枝與仙鶴，祝福大家生生不息、幸福綿延。(右圖)

▲太極龍拳與龍旗展演，寓意以剛勁之力守護和平、以奮進精神邁向目標。（左圖）



象徵圓滿、吉祥的蓮花，以及長青、長壽的松枝與仙鶴，祝福大家生生不息、幸福綿延。(右圖)

峰會期間親訪團也特訪土耳其最具盛名的「伊斯坦堡考古博物館」，該館的鎮館之寶其一，為距今3,285年世上最古老和平條約《卡迭石和約》（Treaty of Kadesh）泥板。該和約簽署於約西元前1259年，起因北非的古埃及與西亞的西臺帝國，為稱霸中東爭戰兩世紀，最後簽訂人類史上最古老的《國際合約》，承諾互不侵犯，永久和平，並成為友好的盟國。

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太極門弟子呂秋萍表示，這份合約證實了人類在三千多年前就具備透過「和平談判」而非「武力衝突」來解決國際爭端的高度智慧，而以智慧化解干戈，正是太極門師徒走過123國不變的目標。

一份和平之約，讓古埃及、西臺兩國安享了近百年太平，甚至從敵人變盟友，需要平衡的智慧，太極門弟子徐綾君提到，2001年時，聖多美普林西比總統梅尼士拜訪太極門並鳴響世界之愛和平鐘，許下「願天下孩童盡歡顏」的心願，三年後聖國發生政變，梅尼士特赦叛軍，讓孩子們沒有因此失去父親、失去笑容；2005年多明尼加總統費南德斯成為第一個簽署洪博士所發起的《國際愛與和平日宣言》的元首，也在2008年以智慧成功化解拉丁美洲三國戰火危機，拯救無數蒼生。