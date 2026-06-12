良心領航系列(37)－跨越歐亞的和平迴響

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首度在世人面前亮相的太極門「金孔雀舞」，在高峰會開幕晚宴上，成為焦點，更將氣氛推向高峰。（左圖）



晚宴壓軸由全體展演志工大合唱〈A Prayer for Peace〉，以歌聲期盼大地安和、生靈共榮。(右圖)

▲首度在世人面前亮相的太極門「金孔雀舞」，在高峰會開幕晚宴上，成為焦點，更將氣氛推向高峰。（左圖）



晚宴壓軸由全體展演志工大合唱〈A Prayer for Peace〉，以歌聲期盼大地安和、生靈共榮。(右圖)

太極門掌門人洪道子博士第五度受邀，無畏戰火，仍舊親自帶領太極門親善文化訪問團與會。大會主席Akkan Suver表示，在當今世界，人們需要良心，良心是非常重要的。而洪博士正在為這個時代努力，他非常認同洪博士偉大的良心理念思維，因而能與洪博士一直持續合作五年努力迄今，他感到非常開心。歐亞經濟高峰會是全球智慧與良知的平台，中東、歐洲與非洲戰亂危機不斷，只有透過對話、外交和共同的良知，才能捍衛人類共同的未來。

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G20跨信仰論壇協會（G20 Interfaith Forum Association）主席W. Cole Durham, Jr.鳴鐘並許願：「要想在爭取和平的鬥爭中取得勝利，我們必須牢記沉默和幻想的代價。」他受訪時表示，身為全球G20跨信仰論壇的負責人，他非常清楚透明度、和平、團結與良知是關鍵，才能真正對世界產生影響。

洪博士在峰會晚宴上為世人鳴鐘九響，許下三願：「願世人良心覺醒、願真愛團結合作、願全球永續和平」，帶領嘉賓為土耳其及全世界祈福。截至目前，全球已有來自159個國家的692位傑出領袖鳴響世界之愛和平鐘，包括89位國家元首、15位諾貝爾和平獎得主。