良心領航系列(37)－馬爾馬拉灣遙望加里波利戰場 鳴鐘祈和平

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在阿夫吉拉爾區的海岸公園由洪道子博士鳴鐘為世界祈福，祈願戰爭不再。（左圖）



「火鳳」展演寓意引領世人擺脫枷鎖、衝破黑暗，邁向光明，成為更好的自己。(右圖)

▲在阿夫吉拉爾區的海岸公園由洪道子博士鳴鐘為世界祈福，祈願戰爭不再。（左圖）



「火鳳」展演寓意引領世人擺脫枷鎖、衝破黑暗，邁向光明，成為更好的自己。(右圖)

親訪團5月14日應邀前往伊斯坦堡阿夫吉拉爾區的海岸公園，進行一場「為良心與希望鳴鐘，推動透明與誠信」的和平文化饗宴。共和人民黨（CHP）黨團副主席貝爾坎•奧拉爾（Berkan ORAL）議員代表出席致詞表示，當今世界比以往任何時候都更需要相互理解、團結與共生，只要能將差異視為彼此豐富的資產，就能建立更強大的未來。他感謝洪道子博士長年推動愛與和平理念，並代表市政府致贈特製大理石花瓶作為紀念。洪博士則回贈文化交流感謝狀、良心指南鐘、《國際良心日》特刊及《國際希望日》特刊，象徵持續推動良心文化與和平教育的心意。

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洪博士親自鳴鐘為世界祈福，清澈的鐘聲傳遞著對全球安定的期盼，爾坎•奧拉爾議員一起帶領全場貴賓與民眾靜心祈福，祈願愛與和平可以普及於世，戰爭不再。

貝爾坎•奧拉爾表示，鳴鐘儀典象徵著世界和平、團結及文化的重要性。能夠在這裡一起經歷這個時刻，更有深刻的意義。他提到，良心是讓我們成為「人」的重要核心。而世界和平，同樣也是如此。洪博士在這裡所做的一切是非常珍貴的。

洪博士在致詞中表示，此次是親訪團第六次造訪土耳其。好的文化才有好的教育，好的教育才有好的經濟。文化是生活的總和，也是促進人與人、國與國之間友誼的橋樑，透過文化的內涵，人們得以認識不同的歷史與價值；透過交流，促進理解，進而給予尊重，建立和諧共榮的世界。

第一次世界大戰期間著名的加里波利戰役（Battle of Gallipoli），即發生在鄰近馬爾馬拉海域的達達尼爾海峽及加里波利半島，當時死傷慘重，時任土耳其軍隊統帥、後來被尊為土耳其國父的Mustafa Kemal Atatürk，戰後曾發表著名和平致詞，強調曾經敵對的年輕士兵，如今皆安息於同一片土地，展現超越民族與戰爭的人道關懷。

一百多年後，人們在馬爾馬拉海灣遙望此地為和平祈福，更顯意義深遠。展演以氣勢磅礡的太極武術陣揭開序幕，太極門弟子剛柔並濟的身法，詮釋「止戈為武」的精神，傳達守護和平的勇氣與信念；太極門火鳳凰展翅高飛，突破桎梏，象徵帶領世人迎向重生與希望。精彩演出引起熱烈迴響，台下小女孩隨著展演音樂，自然手舞足蹈，跨越語言與文化的真誠交流，為這場和平文化盛會留下動人畫面。

太極門獲譽為「國際和平親善大使」，此次在土耳其再度掀起一股愛與和平旋風。阿夫吉拉爾區代表特別致謝：展演之後，街上所有人都在談論親訪團，還有人遺憾沒有看到。馬爾馬拉集團基金會秘書長Sezgin Bilgiç表示：太極門讓世界另一端的人們再次感受到了友誼和愛。

此行74位太極門親善文化訪問團成員來自企業界、教育界、學生、上班族及家庭主婦等不同領域，皆自力自費參與，希望透過文化展演與真誠交流，向世界傳遞民間的和平力量。