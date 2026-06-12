良心領航系列(37)－2026歐亞峰會聚焦全球責任 太極門傳遞和平能量

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第29屆歐亞經濟高峰會，太極門弟子精彩的火鳳凰舞蹈，為世界帶來光明與希望。

▲第29屆歐亞經濟高峰會，太極門弟子精彩的火鳳凰舞蹈，為世界帶來光明與希望。

第29屆歐亞經濟高峰會於2026年5月11日至13日在土耳其伊斯坦堡盛大舉行，本屆峰會以「全球責任」為核心主題，近50個國家的政治、外交、經濟領袖及宗教代表齊聚，共同為全球挑戰尋求解方。太極門掌門人洪道子博士受邀發表專題演說，以「良心領航透明誠信和平永續」為題，獲得與會者高度關注與熱烈共鳴。大會期間連續三天舉辦世界之愛和平鐘鳴鐘儀典，洪道子博士鳴鐘九響，並帶領大家「靜心祈福」。包括羅馬尼亞親王、波蘭前總理、摩爾多瓦前總理、克羅埃西亞前總理等，共11位貴賓鳴鐘並許下和平心願。

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長期倡議良心文化與和平理念，洪博士也是聯合國通過「國際良心日」及「國際希望日」的重要倡議者之一。他的演說引發廣泛共鳴，包括多位與會國家領袖與國際人士。2023年鳴鐘者非洲調解及仲裁法院院長阿里•烏赫米德（Ali Ouhmid）頒「榮譽與功績」獎牌及證書給洪博士，表彰其為推動世界和平所做的卓越貢獻與持續努力。

本專題深入系列報導

●跨越歐亞的和平迴響

●洪道子博士專題演說：良心、透明與誠信的全球治理

●榮耀時刻：表彰和平貢獻的互惠典範

●親訪團見證三千年止戰和約 以智慧締造百年和平

●馬爾馬拉灣遙望加里波利戰場 鳴鐘祈和平